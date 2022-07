Antigos conceitos sobre as varizes se tornaram quase crenças - Divulgação

Publicado 24/07/2022 01:00

Um problema que atinge muitas mulheres, mas que vai muito além da estética, são aqueles temidos vasinhos arroxeados nas pernas: as varizes. E o inverno é a melhor época para tratar esse incômodo, vocês sabiam? Isso acontece porque alguns tratamentos necessitam que o paciente não tome sol, para evitar manchas na pele.

Muito se fala sobre o assunto, mas é preciso entender que antigos conceitos sobre as varizes se tornaram praticamente crenças populares. Para esclarecer muitas dessas questões e desmistificar algumas informações, conversamos com o angiologista Leonardo Stambowsky, diretor da Sociedade Brasileira de Angiologia, que destacou os mitos e verdades sobre o assunto:



Mito: Salto alto dá varizes.



Verdade: Não existe nenhum estudo que prove que ele prejudica a circulação. Como fator isolado o salto alto não é um causador de varizes. Inclusive, saltos pequenos de até 5 cm tendem a ajudar no retorno venoso com a contração da panturrilha.



Mito: Não adianta tratar as varizes porque elas sempre voltam.



Verdade: Atualmente contamos com técnicas muito eficazes. Com o advento da realidade aumentada na prática clínica e o uso do ecodoppler, conseguimos identificar as veias nutridoras e garantir um tratamento mais duradouro.



Mito: “Fiz aplicação a minha vida toda e nunca resolveu”.



Verdade: As microvarizes das pernas têm por característica a complexidade das suas conexões com veias maiores, por isso, hoje dificilmente conseguimos resolver um caso apenas com aplicação convencional, geralmente precisamos associar técnicas para um bom resultado.



Mito: Os tratamentos são intermináveis.



Verdade: Com a associação de técnicas como laser, escleroterapia, espuma densa, entre outras, conseguimos tratar quase a totalidade dos casos em cerca de 3-4 sessões.



Mito: Os tratamentos são extremamente dolorosos.



Verdade: Dispomos de resfriador de pele, o que garante uma diminuição da dor. Além disso, contamos com aparelho de sedação consciente com óxido nitroso, o que torna a experiência bastante agradável.



Mito: “Meu caso só se resolve com cirurgia”



Verdade: Com a técnica CLACS (Cryiolaser + Cryoescleroterapia) conseguimos evitar mais de 80% das cirurgias, o restante podemos resolver com endolaser ou espuma densa em ambiente ambulatorial. Cirurgias convencionais realizadas no hospital são raras atualmente.



Mito: As varizes são um problema exclusivamente estético.



Verdade: Sabemos que as varizes são uma doença com manifestação cutânea estética e precisamos tratá-las para interromper a sua evolução. A doença venosa crônica pode evoluir para varizes mais grossas, pernas com edemas, manchadas e em casos mais graves feridas de difícil cicatrização, sangramentos e até trombose.



A medicina avançou muito. Tratar as varizes vai além de uma questão de beleza, é cuidar da saúde e do bem estar. É importante procurar um profissional qualificado para cuidar do problema. Toda mulher busca estar feliz com seu próprio corpo. Mas é importante aliar estética, melhora da autoestima com os cuidados com corpo e a mente também.

