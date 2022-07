Dicas para emagrecer sem sofrimento - Divulgação

Publicado 18/07/2022 21:09

Olá, meninas!

Para muitas mulheres, o fato de estar acima do peso é encarado como um problema estético, mas é preciso entender que cima de tudo é uma questão de saúde. O excesso de peso pode gerar vários problemas, como obesidade e sedentarismo. Reduzir medidas e perder peso é uma tarefa que exige cuidado.

Para ajudar nesta tarefa, com a ajuda do nutricionista Thiago Monteiro, selecionamos algumas dicas que podem ajudar na fase de emagrecimento. Seguindo essas dicas, é possível implementar hábitos alimentares e estilo de vida saudáveis para alcançar o corpo desejado. Confiram:

1° dica: Emagrecimento não é rápido: Tudo que vem rápido vai rápido! Toda vez que uma pessoa tenta emagrecer de forma rápida, fazendo loucuras, ela engorda o dobro. Então, tenham em mente que o emagrecimento é a longo prazo. A dica é se perguntar: como eu quero estar em seis meses ou em um ano? É assim que funciona.

2° dica: Dormir bem é muito importante. Lembrando que dormir bem é diferente de dormir muito! Isso vai ajudar muito a perder peso. Fazer a higiene do sono é fundamental, deixar o quarto em uma temperatura agradável, desligar todas as luzes, até a luz da televisão deve ser desligada. Não usar o telefone 40 minutos antes de deitar, ajuda muito na qualidade do sono.

3° dica: Beba água. As pessoas se preocupam muito com qual suplemento usar, o que tomar ou o que beber. Mas não fazem o básico, que é beber água. A ingestão de água auxilia nas reações metabólicas. Beber muita água é hábito.

4° dica: Fracionar as refeições. Muitos sentem mais fome à noite, no final da tarde, porque durante o dia fazem uma ou duas refeições. Então fracione as refeições e faça de 5 a 6 refeições por dia. Isso vai diminuir os picos de fome, os transtornos alimentares e o quadro de ansiedade.

5° dica: Atividade física. O exercício físico é muito importante para o emagrecimento. É possível emagrecer sem fazer exercício? Sim, porém com o exercício é muito mais rápido. Qual exercício eu faço? O que você mais gostar. Caminhada, musculação, dança, etc. No mínimo quatro vezes por semana.

Espero que essas dicas possam ajudar neste processo de conseguir o corpo ideal. Lembrando que o intuito não é apresentar fórmulas mágicas ou dicas secretas que vão te ajudar a emagrecer, mas sim ensinar hábitos saudáveis para a vida, que vão trazer resultados maravilhosos.

Vocês também me encontram no Instagram @gardeniacavalcanti e de segunda a sexta, a partir das 13h30, no programa Vem Com a Gente, na TV Band. Espero vocês!