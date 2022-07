Férias infantis: cuidados com as crianças devem ser redobrados - Divulgação

Férias infantis: cuidados com as crianças devem ser redobradosDivulgação

Publicado 14/07/2022 10:00

Olá, meninas!

Estamos em julho, mês das férias escolares, a programação das crianças costuma ficar agitada com viagens, passeios e muitas brincadeiras ao ar livre. Essa é uma época muito agitada para os pais também. Mas com tantas atividades, esse período exige cuidado redobrado, já que muitas vezes uma diversão inocente como correr, jogar futebol, andar de skate, patins ou bicicleta pode terminar com fratura ou lesão.

- Nesta fase de desenvolvimento é comum as crianças se desequilibrarem, caírem e sofrerem algum tipo de lesão. Além da supervisão, os pais precisam estar atentos às mudanças de comportamento das crianças – explica o médico radiologista, Osvaldo Landi Júnior, da FIDI - UNIFESP.

As pernas e os braços das crianças sofrem bastante com as quedas e as lesões podem ser diversas, desde torções até um osso quebrado, sendo necessária a imobilização do local. O melhor cuidado para evitar que isso aconteça é sempre a prevenção. Ou seja, o uso de equipamentos de proteção, como joelheira, capacete e cotoveleira, pode evitar lesões mais graves na cabeça, pernas e braços. Já os esportes de quadra, como vôlei e futebol, precisam ser praticados com o calçado adequado e em local com boas condições de uso.

- Os cuidados em casa também são importantes. É preciso ter atenção com as escadas, sacadas, lajes, tapetes e objetos espalhados pela casa. Usar redes de proteção nas janelas e varandas também é importante. Além disso, não se deve deixar a criança sozinha sem observação – explica Osvaldo.

Além disso, é importante ficar atento aos tipos de acidente que podem acontecer, principalmente se a criança está se queixando de dor. Em casos de suspeita de lesões, é importante buscar um pronto atendimento para a avaliação médica e a investigação diagnóstica através de exames de imagem, por exemplo.

A mudança na rotina durante as férias pode parecer um momento de preocupação intensa para os pais. Mas além de ter todos os cuidados para evitar acidentes, a sugestão é que os responsáveis aproveitem também para ter um momento de diversão com os filhos. Para aqueles que têm disponibilidade, procurem curtir um momento com as crianças.

Que as férias possam ser um momento de confraternização entre as famílias. O tempo passa muito rápido e a infância precisa ser celebrada, criando memórias afetivas e boas lembranças para os pequenos. Aproveitem bastante, com segurança e muito afeto.

