Publicado 10/07/2022 01:00

A chegada do inverno vem acompanhada do desejo de descobrir tendências e se jogar nos looks de elegância. E com os cabelos a história não é diferente. Inovar na cor das madeixas ajuda a dar aquela “repaginada” e a valorizar ainda mais o visual. Porém, com a queda nas temperaturas, a redução da umidade do ar pode causar danos em todos os tipos e texturas de cabelos, então, preservar ao máximo a naturalidade dos fios, principalmente ao optar por uma descoloração, é uma ótima escolha para se adequar à nova estação. Nesse sentido, a técnica do cabelo iluminado é ideal para uma mudança mais delicada, que respeita a cor original dos fios.



“Os tons mais fechados, porém, quentes, prometem ser tendência durante a temporada fria. É importante analisar a cor da pele, olhos e sobrancelhas na hora da mudança, a fim de realçar, ainda mais, a beleza. O ideal é chegar em um contraste delicado, para dar brilho, movimento e profundidade aos fios, sem perder a naturalidade”, explica Marcella Dias, hairstylist do Mega Studio Be Emotion.



Conheça as dicas da hairstylist com os tons de castanhos iluminados que estão bombando no inverno:

Avelã - Com um iluminado em tons mais quentes e acobreados, a cor garante elegância e sofisticação na mudança do visual. Uma das vantagens desse tom é o match com todos os tipos de pele, além de manter a originalidade dos fios. O contraste com o castanho natural dá brilho intenso e movimento aos fios, além de iluminar o semblante, com estilo e personalidade.



Caramelo - Outro clássico entre os tons de castanhos iluminados é o caramelo. A cor dourada um pouco mais fechada é delicada e sensual ao mesmo tempo. Muitas mulheres optaram pelo tom para trazer vida nova e modernidade aos castanhos monocromáticos. Um dos benefícios dessa cor é o fato dela proporcionar uma iluminação aos fios castanhos naturais, sem que seja necessária uma transformação radical.



Chocolate - Para quem quer optar por tons mais escuros na hora da mudança de visual, o castanho chocolate é a pedida certa, com seu fundo quente que realça e valoriza a maioria dos tipos de pele, além de ser uma tonalidade muito elegante e sofisticada. Esse é um tom muito democrático, que foge do clássico dos castanhos iluminados, além de ser uma cor fácil de manter e cuidar em comparação a outras. Vale apostar nesse tom, tem tudo para dar certo.



Makes para a estação

Conversamos com o maquiador Cícero Júlio e ele destacou quais são as tendências de makes para o inverno. Confiram as dicas para arrasar nessa estação.



- As tendências dessa temporada, que refletem os desfiles de alta costura, mostram um aspecto de clean beauty, uma maquiagem mais limpa, promovendo saúde e bem-estar. A ideia é usar tons terrosos e pele com o skin care em dia.



- Make unilateral, um produto que possa ser usado em várias partes do rosto. Como boca, blush e sombra. Alterando a intensidade e camadas do produtos.



- Make monocromática, usando o mesmo produto, como blush e sombra.



- Lábios com gloss e contorno na boca feito com o mesmo tom do lápis, para deixar um efeito de boca glow e maior.



- Iluminador em tom perolado nas têmporas. Usar também no cantinho interno do olho, aplicando com dedo ou com um pincel de precisão.

BELEZA DA ALMA

"Suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada. Apenas dê o primeiro passo" - Martin Luther King