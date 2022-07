Perda da libido: tratamento natural para retomar o desejo - Divulgação

Publicado 06/07/2022 09:00

Olá, meninas!

Um problema que atinge muitas mulheres, mas que ainda é um tabu para muitas de nós é a queda da libido. São inúmeros os fatores que podem causar esse transtorno, como questões emocionais e hormonais. Uma vida sexual ativa traz inúmeros benefícios, por isso, devemos buscar a nossa felicidade e a satisfação com nossos parceiros.

Uma pesquisa realizada este ano pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo revelou que 5,8% das mulheres entre 18 e 25 anos e 19,9% das maiores de 60 buscam um ginecologista para lidar com a baixa no desejo sexual.

Pode até parecer inusitado, mas alguns tratamentos naturais podem ajudar a resolver esse problema. Como é o caso da auriculoterapia, uma técnica terapêutica, bem parecida com a acupuntura, que realiza a aplicação de agulhas muito finas, sementes ou esferas magnéticas em pontos externos das orelhas.

- A satisfação sexual é um dos aspectos considerados necessários para a qualidade de vida. A baixa libido entre as mulheres é um problema que vem crescendo nas últimas duas décadas. Um dos motivos é que os níveis de testosterona e estrogênio diminuem com o tempo, o que possivelmente contribui para uma diminuição da libido. Considerando os diversos fatores, a auriculoterapia pode ser usada como um recurso terapêutico natural que pode devolver uma vida sexual mais ativa e saudável - explica Lirane Suliano, especialista em auriculoterapia.

Alguns fatores podem afetar a libido, como cobranças sociais, tabus, medo de decepcionar o parceiro, receio de gravidez e de doenças, estresse, frustrações emocionais, financeiras e profissionais, estresse da rotina diária e o uso de medicamentos controlados como antidepressivos, ansiolíticos e anticoncepcionais. Além disso, as doenças endócrinas como obesidade, diabetes, hipotireoidismo e disfunção adrenal, também podem afetar a libido. Alimentação inadequada, tabagismo e consumo de álcool também afetam uma vida sexual saudável.

- As questões sobre libido são complexas, e por isso é fundamental avaliar a paciente de maneira individualizada, mas que a auriculoterapia apresenta excelentes resultados em alguns fatores que afetam o desejo sexual, como a qualidade do sono, a ansiedade, a circulação sanguínea e o relaxamento muscular dos genitais, como em casos de vaginismo, uma disfunção sexual que ocasiona dor na penetração – finaliza a especialista.

Quando o assunto é o prazer sexual, muitas mulheres ainda tratam como um tema proibido. É preciso mudar esse pensamento. Nós, mulheres, já conquistamos muitas vitórias nesse sentido, mas ainda é preciso disseminar as informações. Nossas mães e avós não tinham essa liberdade. Mas devemos mudar essa visão e conversar com nossas filhas e netas.

É um problema e não um tabu. E existem diversas opções de tratamento atualmente. Então vamos buscar uma vida sexual de qualidade. Sexo também é saúde. Melhora a autoestima e ajuda até na saúde física. Então, vamos buscar a nossa felicidade!

Vocês também me encontram no Instagram @gardeniacavalcanti e de segunda a sexta, a partir das 13h30, no programa Vem Com a Gente, na TV Band. Espero vocês!