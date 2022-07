Creme de abóbora - Divulgação

Publicado 04/07/2022 20:13

Olá, meninas!

Já falamos aqui que o inverno também é uma época perfeita para perder peso. No tempo mais frio, o corpo gasta mais energia e se esforça mais para manter a temperatura corporal. A estação é a ideal para o início de uma dieta que, quando seguida à risca, é mais eficiente no inverno do que no verão. Mas, além de seguir uma rotina saudável, também é possível caprichar no sabor, gastando pouco com os ingredientes. Hoje vamos ensinar três receitas que são aliadas da boa forma e do bolso também. Confiram!

Creme de abóbora com gengibre

Ingredientes:

- 400g de abóbora

- 1 pedaço de gengibre

- Salsinha picada

- 1/2 cebola picada

- Sal e pimenta a gosto

- 500 ml de água

Preparo: É só colocar todos os ingredientes em uma panela tampada e deixar cozinhar. Quando notar que a abóbora está cozida é só retirar e bater tudo no liquidificador. Tempere a gosto.

Creme de brócolis

Ingredientes:

- 2 brócolis japonês

- 1 cebola picada

- 1 talo de alho-poró

- 1 talo de salsão

- 500 ml de caldo caseiro de legumes ou de frango

- 250 ml de creme de leite fresco

- 1 colher de sopa de manteiga

- Azeite, sal, cheiro-verde e pimenta a gosto

Preparo: Coloque a manteiga e o azeite em uma panela e refogue a cebola, o alho-poró e o salsão até ficarem dourados. Adicione o brócolis, tempere com sal, pimenta e refogue mais um pouco. Junte o caldo quente, tampe e cozinhe até tudo. Bater no liquidificador até ficar homogêneo.

Abobrinha cremosa

Ingredientes:

- 3 xícaras de abobrinha picada

- 2 fatias de queijo branco picado

- 1/2 xícara de alho-poró

- Sal e pimenta a gosto

Preparo: Refogue o alho-poró e a abobrinha, adicionando um pouquinho de água. Tempere com sal e pimenta a gosto. Adicione os cubos de queijo branco e mexa rapidamente. Leve ao forno para gratinar.