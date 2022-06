Como evitar a queda dos cabelos no inverno - Reprodução internet

Publicado 29/06/2022 20:30

Olá, meninas!

O frio chegou com tudo! E com o inverno, muitas pessoas apresentam dúvidas sobre queda de cabelos quando entramos em período de temperaturas mais baixas. Para saber mais sobre esse assunto tão comum nesta estação, conversamos com dois dermatologista que deixaram dicas especiais e cuidados para manter a saúde dos fios.

- O inverno traz uma nova rotina para os cuidados dos cabelos e muitas pessoas podem sofrer com a queda de cabelo. São muitas causas que pioram a queda como a desidratação do couro cabelo, banhos muito quentes e demorados, e até mesmo a falta de sol. Com a baixa temperatura e umidade, as pontas podem ficar mais ressecadas, assim como o couro cabeludo, facilitando a quebra dos fios - explica Lais Leonor, dermatologista da clínica Dr. André Braz.

Confira sete dicas da dermatologista para evitar queda de cabelos e cuidar bem da saúde dos cabelos no inverno:

1 - Algumas práticas devem ser evitadas no inverno para proteger o couro cabeludo. Evite chapinha ou secador muito quentes. O calor só aumenta a secura preexistente. Verifique se é possível regular a temperatura do aparelho e não use por longos períodos. Existem dispositivos com tecnologia de íons negativos, cerâmica e controle de temperatura para proteção dos cabelos. Utilize também a opção do jato frio;

2 - Faça uma dieta saudável, vitamina D, Vitamina B12, ferro, proteína são essenciais para manutenção do ciclo capilar. Hidratação vem de dentro para fora, não se esqueça de reforçar no inverno porque esquecemos;

3 - Evite o uso de boinas e gorros por muitas horas, isso aumenta a oleosidade;

4 - O shampoo a seco pode ser usado uma vez para despistar a oleosidade, porém, não pode exagerar;

5 - Não deixe de lavar os cabelos regularmente. Questão de higiene. E nunca durma de cabelo molhado, prefira sempre secar. Uma dica: lavar os cabelos pela manhã;

6 - Tome o seu banho mais quentinho e finalize com água mais fria para os cabelos;

7 - Aplique máscaras para recuperação capilar duas vezes na semana. Não substitua o condicionador por máscara. A máscara tem ação mais interna e o condicionar mais na cutícula. Utilize um finalizador térmico a base de argan para proteção.

Quem disse que o inverno também não é uma estação boa para ter cabelos bonitos e saudáveis? Aliás, não dá para descuidar do seu bem estar! Nem no inverno e nem em qualquer outra estação. Coloquem essas dicas em prática e o resultado será uma autoestima elevada e muitos elogios, eu garanto!

