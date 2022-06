Look de inverno - Pinterest

Publicado 26/06/2022 01:00

A estação mais aconchegante do ano chegou! O inverno veio com tudo e as temperaturas estão caindo. Mas além do frio, esta também é uma época de looks elegantes e caprichados. Existem roupas que são atemporais e quando se trata da estação mais chique do ano, podemos citar algumas peças que estão bombando e vão deixar os dias frios cheios de estilo. Confiram as dicas da consultora de imagem e estilo, Karina Nunes.



1. Plumas - elas aparecem em detalhes de roupas, bolsas e sapatos, são super chiques e podem ser usadas de dia e à noite.



2. Paetês, brilhos e strass - após 2 anos pandêmicos, a volta do glamour e a vontade de sair com muito brilho vem forte. Peças de roupas metalizadas, bordadas, cheias de brilhos estão com tudo. São ótimas opções para usar em ocasiões festivas.



3. Tweed - o famoso tecido de lã conhecido pela Chanel aparece em diversas marcas reinventado e super elegante, da alfaiataria ao conjunto esportivo. A textura desse tecido passa uma imagem elegante e atemporal.



4. Colorblocking - cores vivas e intensas traduzindo alegria e dinamismo para dias de esperança, que aparecem em botas, terninhos, e acessórios.



5. Botas - as com estilo tratoradas, com solados mais grossos e coloridos, são perfeitas para quem busca um ar mais cool e confortável.

Inverno x cabelos

Mesmo no friozinho do inverno é possível prevenir os danos que os cabelos podem sofrer com o ressecamento dessa estação. As dicas são do hair stylist, Luigi Moretto.

"A redução da umidade do ar também castiga o cabelo, deixando os fios mais ressecados. Além disso, os banhos ainda tendem a ser mais demorados, e o excesso de água quente remove a oleosidade natural do couro cabeludo. Para completar, o uso com mais frequência do secador contribui para que o cabelo fique mais áspero e quebradiço, com aspecto opaco e sem vida", explica Luigi.



Mas, tudo tem um jeito, confira as dicas que podem salvar os fios.



Banhos - a dica é não abusar das altas temperaturas do chuveiro, é a água morna que ajudará as madeixas a não desidratarem completamente. E ainda vale um jato rápido de água fria no final do banho para selar as cutículas. Não precisa reduzir o número de lavagens dos cabelos. Na verdade, é recomendado lavar sempre, já que a falta de limpeza estimula a produção de óleo pelas glândulas sebáceas presentes no couro cabeludo. Lave o cabelo pelo menos um dia sim outro não.



Hidratação - Uma boa máscara hidratante ajuda a manter níveis saudáveis de água dentro das células capilares, o que auxilia na fácil absorção de nutrientes e vitaminas, e mantém as madeixas muito mais saudáveis e fortes. Nas pontas, local de maior ressecamento, o ideal é usar e abusar de reparadores de pontas que vão dar um boost de hidratação.



Fios coloridos - Loiros e tingidos precisam de uma atenção extra no inverno. A química presente nos produtos geralmente deixa os fios mais secos que o normal, além de oxidarem a fibra capilar, perdendo a vivacidade e o brilho da cor.







BELEZA DA ALMA

Sempre tenha esperança. A melhor sensação do mundo é saber que existem infinitas possibilidades.