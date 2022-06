Como identificar se seu parceiro é um abusador emocional - Divulgação

Como identificar se seu parceiro é um abusador emocionalDivulgação

Publicado 22/06/2022 10:00

Olá, meninas!

Muitas pessoas têm dificuldades em identificar se estão vivendo em um relacionamento tóxico ou não. E as mulheres são as que mais sofrem com isso. Ao dividir a vida ao lado de uma pessoa o que a gente espera é que seja algo saudável e prazeroso, mas e quando essa relação causa sofrimento? Os sinais muitas vezes são sutis e não são fáceis de perceber. Para entender melhor como isso acontece, a psicóloga Maria Rafart ensina como identificar se a pessoa está vivendo ao seu lado é um abusador emocional.

De acordo com a profissional, um dos pilares do abuso emocional é fazer com que a vítima duvide de suas próprias convicções, fazendo com que ela questione sua sanidade mental, sentindo-se exagerada e cogitando até pedir desculpas por fatos e discussões que ela não provocou. A cabeça de quem sofre abuso emocional fica muito confusa. O abusador distorce os fatos e as situações, mesmo que haja provas robustas que comprovem seu erro.

- Uma mulher me contou uma vez que achou uma embalagem de camisinha no carro do marido, caída próxima ao assento do motorista. Ele a fez acreditar que tinha sido um guardador de carros do estacionamento da empresa que tinha utilizado o veículo indevidamente e a acusou de ser exagerada em seu controle e em não acreditar no próprio marido. Ao fazer a outra pessoa questionar a própria realidade, temos a maior armadilha da violência emocional: quando duvida de suas convicções, a vítima se submete mais e mais ao agressor – explica Maria.

Seu parceiro pode estar abusando de você emocionalmente se você identificar alguns destes sinais em sua relação:

1 - Fatos óbvios e facilmente constatáveis são distorcidos pelo agressor, para que você duvide de suas verdades e convicções.

2 - Frequentemente a violência emocional vem acompanhada da violência verbal, que podem ser palavrões e outras expressões desqualificadoras, como por exemplo: “você é louca”.

3 - Quando você tenta se comunicar e esclarecer assuntos do casal, ele transforma o evento em uma nova discussão ou se nega a falar a respeito.

4 - Se você ameaça ir embora, recebe ameaças que podem ser físicas ou simbólicas, do tipo “você nunca mais vai conseguir alguém como eu”.

5 - A sua autoestima, que no início da relação era mais elevada, encontra-se em estado crítico e você se sente incapaz de sair da situação.

6 - Ele possui grande controle sobre sua vida, que pode ser material ou emocional, fazendo você se sentir impossibilitada de sobreviver fora da relação.

Mas existe uma saída e a psicóloga destaca que sair de uma relação emocionalmente abusiva é difícil, mas não é impossível.

- Você pode retomar a sua vida e a sua liberdade de volta se fizer alguns passos, como contar aos familiares e demais grupos de apoio e amigos sobre o que acontece, para que eles reforcem em você a noção de realidade que você perdeu ao longo da relação. Uma grande ajuda é a terapia, onde você poderá ressignificar os motivos que te levam a ficar emocionalmente dependente e treinar suas adequadas estratégias de posicionamento para sair da relação – explica a especialista.

A verdade é que ninguém merece viver infeliz. Um relacionamento tóxico pode prejudicar uma vida inteira. Então, não se rendam para um abusador. Uma vida a dois precisa de amor, respeito e cumplicidade. Tem que ser bom para o casal e não só para uma das partes. Busquem a liberdade e a autoestima e sejam felizes com um parceiro que mereça o seu afeto.