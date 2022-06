Fim da licença-maternidade: dicas para lidar com essa etapa - Divulgação

Publicado 16/06/2022 09:00

Olá, meninas!

Depois de ficar meses com o bebê, o retorno da mamãe ao trabalho é sempre um período muito difícil para todos. O período de volta ao emprego após o nascimento do bebê é marcado pela adaptação e por desafios tanto para a criança, quanto para a mãe.



Assim como muitos aspectos da vida de uma mãe, voltar ao trabalho após a licença-maternidade é um desafio. Se a empresa não possui políticas de adaptação para as mães, a saída é buscar em medidas preventivas e na família o apoio para que o retorno ao trabalho seja mais tranquilo. A influenciadora de maternidade e enfermeira, Simony Braga é mãe de três filhos, entre eles gêmeos, e ficou dois anos afastada do trabalho. Ela conta que a maior dificuldade do retorno é a adaptação.

- Deixar três crianças em casa é mais que um desafio. No meu caso, o mais velho de 1 ano e 5 meses já irá para a creche, enquanto o pai e a babá também ajudarão com os já os gêmeos, de sete meses. Pela natureza do meu trabalho, posso até passar dois dias sem estar em casa e isso requer muita organização e uma grande rede de apoio - destaca a influenciadora.

Para ajudar mamães e bebês com essa transição tão difícil, a enfermeira deixa algumas dicas importantes:



Prepare sua ausência com antecedência

Para que o período seja menos traumático para a mãe e para as crianças, a recomendação é começar a adaptação cerca de um mês antes de voltar ao trabalho. Caso o seu filho fique com uma babá ou na creche, o ideal é começar a introduzir a criança nessa nova rotina aos poucos, de forma que você como mãe possa acompanhar de perto como ele se comporta com essa mudança. Comece deixando ele na companhia do cuidador por algumas horas, até que a criança entenda sua ausência por alguns períodos.



Organize o esquema de alimentação

Em muitos casos, a volta da mãe ao trabalho coincide com a introdução alimentar dos bebês. Entretanto, caso a mulher precise voltar antes, é bom entender a melhor forma de tirar leite e armazená-lo. É muito importante que a criança possa seguir com a alimentação recomendada pelos médicos, que é de exclusividade do leite materno nos primeiros seis meses. Caso a mãe more perto do trabalho, a legislação prevê que ela possa voltar em casa, mas se for longe, deixar uma boa quantidade armazenada é a melhor opção. No caso de bebês que se alimentam com fórmula, a adaptação não será tão complicada, já que o cuidador precisa seguir os horários e não depende tanto da mãe.



Organização familiar é fundamental

Para que a nova dinâmica funcione, toda a casa precisa se adaptar à realidade. Cabe aos pais pensar em conjunto sobre qual será o melhor arranjo: em quais horários as crianças ficam com a babá ou com um familiar, bem como em qual horário o pai pode assumir a tarefa do cuidado com os filhos. Não existe certo e errado, cada família terá uma dinâmica que funcionará melhor. O importante é planejar e testar essas alternativas antes de voltar ao trabalho

A mamãe precisa de cuidados

Quanto à saúde mental, a recomendação é que a mãe se certifique de que está saudável emocionalmente para a nova etapa. Esse período pode vir acompanhado de muita culpa, bem como por sentimentos negativos relacionados ao afastamento temporário, por isso é importante o cuidado.

Esse período de separação entre mãe e filho é sempre muito difícil. Mas o laço entre os dois é muito forte e o amor supera tudo. Hoje, as mulheres são chefes de família, profissionais e precisam trabalhar para apoiar a família. Então, esse período de transição é difícil, mas necessário. O importante é que os bebês e as mamães recebam atenção e carinho e toda a família.

