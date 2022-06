Hemorio lançou campanha para reforçar os estoques de sangue - Divulgação

Publicado 15/06/2022 20:50

Olá, meninas!



Estamos no Junho Vermelho, o mês que celebra a importância da doação de sangue. O movimento reforça esse verdadeiro ato de amor e a solidariedade que salva vidas todos os dias. Para reforçar os estoques, o Hemorio lançou na última terça-feira (14/06), o Dia Mundial do Doador de Sangue, a campanha Ingresso Solidário. A mobilização, que vai até 30 de junho, tem como objetivo estimular a doação de sangue. Também neste dia, o Monumento ao Cristo Redentor foi iluminado na cor vermelha como forma de convocação internacional para a causa.



De acordo com os parâmetros da Organização Mundial de Saúde (OMS), para manter os estoques regulares é preciso que 1,5% a 3% da população doem regularmente. O Brasil tem hoje 1,8% de doadores. Em todo o país, são coletadas por ano uma média de 3,5 milhões de bolsas de sangue. A doação é fundamental para garantir suporte às principais emergências, maternidades e unidades de saúde do Estado do Rio.



Quem pode doar - Para doar sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 kg, estar bem de saúde e portar um documento de identidade oficial com foto. Jovens com 16 e 17 anos só podem doar sangue com autorização dos pais ou responsáveis legais. Devem portar ainda um documento de identidade do responsável. Não é necessário estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes. Tatuagem e piercing impedem a doação por seis meses. Lembrando que a perfuração na região oral ou genital ainda segue como impeditivo para doações enquanto houver uso da peça.



Os voluntários não podem ter tido hepatite após os 10 anos, nem estar expostos a doenças transmissíveis pelo sangue (sífilis, AIDS, hepatite e doenças de Chagas). Mulheres grávidas ou amamentando e usuários de drogas não podem doar sangue. Além disso, quem foi infectado pela Covid-19 pode doar após 10 dias do desaparecimento dos sintomas e quem já recebeu a vacina pode doar após sete dias (48h em caso de Coronavac). Para mais detalhes ou informações, o doador pode consultar as redes sociais do Hemorio (@hemorio) ou ligar para o Disque Sangue de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 7h às 17h, pelo número 0800 282 0708.





