Publicado 10/06/2022 10:00

Fondue para os namorados

Para o Dia dos Namorados, a Tutto Nhoque preparou uma surpresa deliciosa para os 30 primeiros casais que chegarem no dia 12 de junho nas unidades de Botafogo, Jardim Botânico e BarraShopping a partir das 17h. Para ganhar o fondue, o casal precisa comprovar com um beijo na entrada do restaurante e postar a foto do momento no Instagram marcando o Restaurante (@tuttonhoque), a #tuttolovers e mostrar ao garçom. O Fondue vai acompanhado de uma cerveja Baden Baden.

Vocalista da banda Celebrare em Madureira

Em junho o amor está no ar e, por isso, os domingos do Madureira Shopping estão ainda mais especiais. O empreendimento preparou uma programação com muita música, teatro e diversão para os pequenos. As atrações são gratuitas e acontecem no 4º piso do empreendimento. No dia 12, Wallace Santos apresenta o melhor do samba e do pagode, a partir de 13h. Para deixar o dia ainda divertido, a partir das 15h, é a vez do show do mágico Janjão, que vai encantar baixinhos e grandinhos com seus truques. A partir das 17h, o show de Sabrina Gouvêa, vocalista da banda Celebrare, com muitos clássicos dançantes na setlist.

Peça infantil: A Bela Adormecida na Gávea

A Bela Adormecida está em cartaz no Teatro VannuciDivulgação

O clássico infantil “A Bela Adormecida” está em cartaz no Teatro Vannuci, no Shopping da Gávea, aos sábados e domingos, às 17h15. A história é simples e percorre o inconsciente e o imaginário de adultos e crianças. O que torna essa montagem diferente é a linguagem e a direção de Will Gama.

Passeio na Costa do Cacau no feriadão

O Terra Boa Hotel Boutique, em ItacaréDivulgação

Mais um feriadão se aproxima: o dia dedicado à celebração de Corpus Christi, em 16 de junho. Se o plano é viajar nesse final de semana prolongado, o destino pode ser o litoral baiano, com destaque para Itacaré, que fica na zona turística Costa do Cacau da Bahia, ostenta belas praias, possui natureza exuberante e roteiros de vários tipos de turistas. Entre as opções de hospedagem estão o Terra Boa Hotel Boutique, localizado na Praia da Concha e a Pousada Vira Canoa, no bairro Conchas do Mar.