Saiba quais os tratamentos para o melasma, problema muito comum em mulheresDivulgação

Publicado 04/06/2022 10:00

Olá, meninas!

Todas nós mulheres temos alguma amiga ou conhecida que sofre ou já sofreu com melasmas no rosto, não é mesmo? O problema causa manchas escuras no rosto e é muito comum em mulheres e pode ocorrer por alterações hormonais durante a gravidez ou por conta da exposição ao sol. Mas a principal dúvida é: o melasma tem cura? A dermatologista Tathiana Antonny, explica que é falar em “controle” do melasma. Segundo ela, muitas vezes a melhora com o tratamento é apenas uma forma de controle da hiperpigmentação.

Vamos aprender quais são os principais tratamentos para cuidar do problema e ter um rosto bonito e saudável? Confiram todas as informações e truques destacados pela dermatologista:

- A melhor medida associada ao tratamento, ainda é a fotoproteção. O uso regular do protetor solar, diariamente e com as reaplicações necessárias, é indispensável para manter a pele sem manchas. Algumas características devem ser levadas em conta de preferência aos protetores com cor, por causa da proteção contra a luz visível e com uma alta cobertura de preferência. Uma boa dica é nos horários de reaplicação, reforçar com protetor solar em pó;

- Os tratamentos com ácidos despigmentantes são muito bons e podem ser associados aos peelings e microagulhamentos. A resposta aos diferentes ativos é muito pessoal e por isso a resposta pode variar;

- O uso de lasers ablativos como o CO2 não é o ideal, a menos que haja outra lesão que justifique (como cicatrizes de acne). Nesse caso, tratamos as cicatrizes para depois continuar o tratamento do melasma;

- Os lasers mais indicados são os de baixa energia e pico-segundos. Também com respostas variadas entre os pacientes;

- Uso de antioxidantes tópicos e orais são ótimos coadjuvantes, assim como tratamentos que bioestimulem colágeno, pela ativação dos fibroblastos;

- Os melasmas não são todos iguais. Eles podem ser dérmicos, epidérmicos ou mistos. E esse é outro fator que diferencia a resposta aos tratamentos;

- Conseguindo uma boa resposta ao tratamento, continue protegendo e cuidando da pele como no início. Pois a exposição solar sem proteção, exposição ao calor, hormônios e etc., também podem desencadear a hiperpigmentação novamente.

O nosso rosto precisa de cuidados e carinho. Se alguma coisa está incomodando você, não deixe de lado. Buscar o tratamento é buscar sua autoestima. Seja feliz e cuide-se!

Para saber mais sobre esse e outros temas é só me seguir no Instagram @gardeniacavalcanti. Vocês também me encontram de segunda a sexta, a partir das 13h30, no programa Vem Com a Gente, na TV Band. Espero vocês!