Alerta: doença do silicone X explante de próteses Reprodução internet

Publicado 01/06/2022 14:23

Olá, meninas!

Os casos de explante de silicone estão cada vez mais comuns. Muitas mulheres estão buscando a retirada das próteses. Infelizmente, em boa parte desses casos, a causa é a chamada “doença do silicone”. Apesar de não ter um diagnóstico fechado, o problema é atribuído a mulheres que relatam sintomas como dores, queda de cabelo, cansaço excessivo e até transtornos psicológicos.

A busca pela beleza e o resgate da autoestima são naturais. Toda mulher merece ser feliz! Mas a saúde vem em primeiro lugar. Então, para entender quais são os problemas que a doença pode trazer e ajudar quem busca realizar esse sonho, conversamos com a cirurgiã plástica Cristiane Todeschini. Confiram as informações

O que é a doença do silicone?

É um conjunto de sinais e sintomas que podem ocorrer após a inclusão de implantes de silicone. Não existe um exame que comprove a existência da doença. Portanto é um diagnóstico de exclusão. A paciente tem que percorrer várias especialidades excluindo as doenças conhecidas que podem estar causando tais sintomas. A Síndrome ASIA (síndrome auto-imune/ inflamatória induzida por adjuvantes) causa alterações no sistema imunológico da paciente quando ela é exposta a algum fatores (algumas vacinas, implantes de mama, DIU, alumínio). Não existe para nenhuma das manifestações acima um tratamento que seja um consenso na comunidade médica. O explante é uma tentativa de melhorar os sintomas.

Por que o problema está ocorrendo de forma tão frequente?

Não acredito que a doença esteja ocorrendo mais frequentemente. Inclusive, em 1990, foi levantada a hipótese dos implantes estarem causando problemas autoimunes nas pacientes e isso levou à proibição do uso de próteses de silicone durante 10 anos nos Estados Unidos. Acho que hoje as mulheres têm mais informações, trocam experiências e se observam mais.

Quando o explante é indicado?

O explante é a retirada do implante de mama e da cápsula que o envolve. Isso quando é cirurgicamente possível retirar. Ele pode ser realizado associado à cirurgia de mastopexia, quando a paciente possui tecido mamário suficiente para substituir os implantes ou pode ser associado à lipoenxertia (enxerto da própria gordura da paciente nas mamas), caso a paciente não tenha uma quantidade de tecido suficiente para reconstruir. Ele é indicado para as pacientes que querem uma tentativa de melhorar os sintomas de síndrome ASIA ou doença do silicone, para pacientes que não estão satisfeitas com o tamanho dos implantes. Os riscos são os mesmos de qualquer procedimento cirúrgico nas mamas.

Quais as dicas para quem já tem silicone ou para quem pensa em colocar?

Toda paciente que pensa em colocar prótese de mama deve ter ciência que nenhum implante é eterno. Ele sofre desgaste com o tempo e deve ser trocado em algum momento. Esse tempo pode variar de paciente para paciente, mas é importante fazer anualmente exames de mama (ultrassom e mamografia) para verificar como eles estão. Ao menor sinal de dor, alteração no formato ou na consistência da mama, a mulher deve procurar um cirurgião plástico membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

Não deixem de buscar um especialista antes de fazer qualquer procedimento médico ou estético. Cuide do seu corpo e da sua saúde. O nosso bem estar é fundamental!