Adeus ao frizz: especialista ensina como cuidar dos fios - Reprodução internet

Publicado 28/05/2022 11:00

Olá, meninas!

Quase todas as mulheres sabem o que é sofrer com frizz nos cabelos, não é mesmo? Fios secos e ressecados podem parecer a mesma coisa, mas, na prática, existem algumas diferenças. Quem sofre com ambos, costuma ter frizz, fios ásperos e embaraçados, além de precisar de um tratamento adequado para recuperar a saúde capilar. Então vamos aprender a identificar e tratar o problema? A cabeleireira Janny Mota ajuda e explica o que causa esse transtorno.

“O aspecto seco é uma característica hereditária. É necessário ter um cuidado durante toda a vida. As madeixas são naturalmente menos hidratadas pelo fato de as glândulas sebáceas produzirem pouca oleosidade, o que deixa os fios opacos, rebeldes ou quebradiços independente de terem sofrido algum processo químico”, explica.

Nesse caso, a especialista indica tratamentos hidratantes, que mantenham o equilíbrio dos fios. “Os produtos usados diariamente em casa também precisam ter propriedade hidratante, com shampoo e condicionador específicos para esse tipo de cabelo. Não se deve usar finalizadores que possuam álcool na fórmula, como os em gel, por exemplo, pois ressecam o cabelo”, indica.

Já o ressecamento acontece pelos danos químicos e físicos ao cabelo que, por falta de cuidado, modifica a textura e o aspecto do fio. “Agressões externas, como o vento, sol e a poluição podem contribuir para que os fios passem a ter estrutura frágil, que arma facilmente, seja áspero, embarace com facilidade, tenha frizz e pontas duplas. Em alguns casos, também ficam porosos e danificados, o que os deixam quebradiços. Por isso, é necessário hidratar o cabelo, fazer tratamentos como a cauterização e outros que recuperam a massa capilar e melhoram as características do cabelo, que mudam conforme a realização de procedimentos químicos", finaliza a cabeleireira.

