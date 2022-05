Como evitar as gripes e resfriados típicos do outono - Divulgação

Publicado 25/05/2022 09:00

Olá, meninas!

Nos últimos dias, o carioca tem enfrentando o frio e as variações bruscas de temperatura. Muitas famílias estão sofrendo com os efeitos. Uma pessoa fica gripada e todos da casa pegam também. Além disso, o típico cenário de outono pode ser um grande vilão para quem sofre com problemas respiratórios, como a rinite, sinusite, bronquite e pneumonia, além de ser favorável ao surgimento da gripe e resfriado.

Para ajudar a cuidar da saúde nesses tempos tão instáveis, a médica Inês Bissoli, do Hospital Badim, alerta para os sintomas que podem agravar doenças respiratórias. “É importante ficar atento aos sinais de tosse, falta de ar, cansaço, febre e dor de cabeça. Algumas doenças, quando não tratadas, como a bronquite e asma, podem levar a uma pneumonia”, explica Inês.

A médica acrescenta alguns fatores que devem ser evitados nesse período do ano. “Quando o tempo esfria as pessoas costumam ficar em locais fechados, com pouca ventilação, o que contribuiu para a propagação de vírus. Lavar as mãos com frequência, usar álcool em gel 70 por centro e manter os ambientes arejados são medidas fundamentais”, orienta.

Os hábitos saudáveis também ajudam a manter a saúde em dia, mesmo nos dias mais frios e com as mudanças repentinas de temperatura. “A alimentação adequada é uma medida de prevenção, sempre, especialmente para as pessoas com gripe ou resfriado, porque nesse quadro de saúde a imunidade fica baixa e o organismo fica mais suscetível aos vírus e bactérias”, esclarece.

Confira as dicas para manter o bem estar e a saúde no outono:

- Evite ambientes fechados e sem ventilação;

- Lave as mãos com maior frequência e complemente a higienização com uso de álcool em gel 70%;

- Use roupas confortáveis e casacos para manter o corpo aquecido;

- Adote uma boa alimentação, exercícios físicos e não deixe de beber água, pois no frio a tendência é diminuir a sua ingestão;

- Evite fumar e os locais com poluição elevada.

Proteja você e quem você ama! Eu adoro o frio, ficar em casa com a família, tomar um delicioso chá, ler um livro ou assistir TV. Com saúde e boa companhia, o outono pode ser delicioso. Com saúde, tudo fica ainda melhor!

Para saber mais sobre esse e outros temas é só me seguir no Instagram @gardeniacavalcanti. Vocês também me encontram de segunda a sexta, a partir das 13h30, no programa Vem Com a Gente, na TV Band. Espero vocês!