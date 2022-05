Especialista ensina os segredos e truques para não errar na hora de fazer as sobrancelhas - Divulgação

Especialista ensina os segredos e truques para não errar na hora de fazer as sobrancelhasDivulgação

Publicado 21/05/2022 10:00

Olá, meninas!

Hoje vamos falar sobre um hábito muito comum para várias mulheres, que é o de fazer as sobrancelhas em casa. Desenhar as sobrancelhas é algo que valoriza muito o nosso olhar, mas nem todas sabem como fazer sozinhas. O perigo é retirar pelos no lugar errado e mudar muito a expressão do rosto. Para quem não sabe a técnica, o resultado pode mexer muito com a autoestima feminina.

Para ter uma sobrancelha bem desenhada e bonita, o ideal é procurar um profissional. Mas se não for possível fazer essa rotina de beleza fora de casa, vamos deixar aqui algumas dicas para quem deseja realçar o próprio olhar.

A designer de sobrancelhas Dayse Maia trabalha com isso desde a década de 80 e é especialista no assunto. Ela ensino para a gente os segredos e truques para não errar e ter um olhar bonito e sensual.

“Fui a primeira profissional a me designar como design de sobrancelhas. Comecei na área de estética e uma amiga me perguntou se eu fazia sobrancelhas. Eu disse que não, porém a cliente já estava lá na minha maca. Revivi a escola de belas artes da infância e dei o meu melhor na intuição. E deu muito certo. O termo designer representa muito mais que desenhar, alterar uma sobrancelha vai além de deixar o rosto mais belo, isso encanta a alma de uma mulher”, explica Dayse.

A especialista explica quais são as tendências, os erros e as principais dicas para ajudar a fazer as sobrancelhas em casa. Confiram:

- As principais tendências para sobrancelhas do momento são aquelas mais espessas e naturais embora muitos busquem fazer esse desenho de forma artificial

- Na dúvida, procure não tirar o final da sobrancelha. E no início dela, busque retirar apenas o essencial;

- Procure alinhar a sobrancelha pela estrutura óssea do rosto. Além de cortar e limpar os pelos pensando em uma angulação que favoreça o seu rosto;

- Tenha em mente que corrigir a sobrancelha demanda sempre deixar crescer e ir tirando os pelos que crescem muito longe;

- Os erros mais comuns são: abrir demais, tirar o final e arquear começando antes do ponto ideal. Vale lembra que levantar a expressão é trabalhar com ângulos e não com retas.

Gostaram das dicas? Agora é só colocar em prática e realçar o olhar! Não deixem de combinar as lindas sobrancelhas com uma bela maquiagem nos olhos.