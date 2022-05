Bateria da Vila Isabel se apresenta no Centro - Divulgação

Publicado 20/05/2022 18:00

Bateria da Vila Isabel se apresenta no Rio Scenarium neste sábado

O Rio Scenarium traz uma programação especial neste sábado, 21 de maio. A partir das 20h30, a casa recebe a alegria contagiante dos integrantes da Família Moadir. Na sequência, a cantora e compositora gaúcha Nina Wirtti mostrará, ao lado de Marcos Sacramento, sambas contemporâneos e clássicos, além de canções incluídas nos álbuns “Joana de Tal” (2012) e “Chão de caminho – Voz e bandolim” (2017). A noite termina com a bateria da Vila Isabel, que sobe ao palco para apresentar sambas-enredos clássicos da escola e de outras agremiações. O Rio Scenarium fica na Rua do Lavradio, 20, no Centro do Rio.

Show gratuito de Geraldo Azevedo

No próximo dia 29 de maio, a cidade do Rio de Janeiro receberá a 7ª edição do Dia das Boas Ações, movimento global que tem o objetivo de despertar nas pessoas o engajamento em diferentes causas sociais. Entre as principais atrações estão o cantor e compositor Geraldo Azevedo, que se apresenta em show gratuito, com a participação especial da companhia de dança Dançando para Não Dançar. A programação também oferece atividades recreativas para jovens e crianças, workshops para todas as idades, bazar social, espaço gastronômico e apresentação de projetos sociais. O evento será no Parque Garota de Ipanema, das 10h às 17h.