Olá, meninas!

Hoje a nossa dica vai para todos os tipos de cabelos. Encaracolados, lisos, com química, naturais, loiras, morenas ou ruivas. Nós somos maravilhosas e cada cabelo é único. Mas a melhor forma de cuidar deles é conhecendo suas características e necessidades.

Hábitos como prender e desembaraçar os fios de forma incorreta e a temperatura da água, por exemplo, provocam danos nos cabelos e ele fica mais frágil, ressecado, sem brilho e quebradiço. Para te ajudar a conquistar fios fortes e saudáveis, conversamos com a Ana Marinho, coordenadora de desenvolvimento da Dabelle Hair Love, que separou dicas imperdíveis.

Para solucionar os danos é importante identificar as suas causas. Vamos falar sobre cada um deles? Aí é só escolher os tratamentos adequados e arrasar no look.

Conheça os principais danos aos cabelos:

Danos químicos: O único capaz de abrir completamente as cutículas e deixar o córtex exposto e extremamente fragilizado. O pior dos males é o corte químico, que é quando a fibra está tão danificada, que o fio fica elástico, com aspecto emborrachado.

Danos mecânicos: Fontes de calor como chapinha e secadores são responsáveis por tirar a água e lipídios da estrutura capilar. Com isso os fios ficam ressecados e perdem sua barreira de proteção.

Danos por tração: A força excessiva nos cabelos, como penteados frequentes e prolongados, tranças e extensões muito apertadas, que puxam a raiz, podem provocar quebra e queda. Pode causar alopecia de tração, que em alguns casos é irreversível.

Danos ambientais: É tipo de dano mais comum, que o cabelo fica diariamente mais exposto. O sol, a poluição, o cloro, o sal do mar e o vento vão fragilizando naturalmente os fios, que vão perdendo água e vitalidade.

O resultado dessas práticas pode ser cabelos ressecados, porosos, opacos e quebradiços. E quando se trata de cabelos crespos e cacheados, os danos podem ser ainda maiores. Os fios são naturalmente mais fragilizados e vulneráveis devido a sua curvatura, que dificulta a distribuição da oleosidade natural da raiz até as pontas.

Para ter cabelos sempre saudáveis, é importante montar uma rotina de cuidados. O cronograma é um tratamento personalizado dividido em três etapas intercaladas por semana, de acordo com o nível de dano do cabelo: hidratação, nutrição e reconstrução. Vamos explicar como diagnosticar a necessidade dos fios e montar seu cronograma.

Observe os sinais dos seus cabelos, faça o teste de porosidade e aprenda o seu cronograma:

1 - Pegue um copo transparente com água.

2 - Coloque o fio limpo (sem nenhum resíduo de produto) sobre a água.

3 - Espere por cinco minutos e confira o resultado.

Flutuou na superfície: Baixa porosidade. Seu cabelo precisa de hidratação (H). São cabelos que secam com facilidade, os dedos deslizam sem resistência, mas podem estar sem brilho e com toque seco. Essa etapa vai devolver a água, combater o ressecamento, para dar mais maciez, brilho e movimento.

Semana 1: hidratação, nutrição e hidratação

Semana 2: nutrição, hidratação e reconstrução

Semana 3: hidratação, nutrição e hidratação

Semana 4: nutrição, hidratação e reconstrução

Ficou no meio: Porosidade média. A nutrição (N) precisa ser reforçada. O cabelo demora mais para secar, os dedos encontram resistência ao deslizar pelos fios, e ele absorve água e cremes rapidamente. Essa etapa repõem os óleos que são essenciais para selar as cutículas e proteger a fibra capilar das agressões e externas.

Semana 1: nutrição, reconstrução e hidratação

Semana 2: hidratação, nutrição e hidratação

Semana 3: nutrição, hidratação e nutrição

Semana 4: hidratação, reconstrução e hidratação

Afundou: Porosidade alta. Precisa de reconstrução (R). Seu cabelo está em alerta vermelho! Os fios estão quebradiços, frágeis, com pontas duplas e resistem a tomar forma. Essa etapa ajuda a restaurar a fibra capilar, deixando as madeixas mais fortes e resistentes.

Semana 1: reconstrução, hidratação e nutrição

Semana 2: hidratação, nutrição e hidratação

Semana 3: reconstrução, hidratação e nutrição

Semana 4: hidratação, reconstrução e hidratação

Agora que você descobriu as suas necessidades capilares e a melhor rotina de tratamento, o próximo passo é escolher uma linha especializada, que trate seus fios da higienização à finalização.