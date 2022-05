Exposição 'Casas Coloridas' onde as barrigas contam histórias' - Isabella Ourique e Lucas Maroco

Publicado 08/05/2022 01:00

Este é um domingo especial, dia de comemorar com elas, as mulheres que fazem tudo pelos seus filhos. Mães são sinônimo de afeto e dedicação. Falar sobre elas é falar do amor mais puro, verdadeiro e único. Eu também sou mãe de um menino lindo de 12 anos. É um privilégio e sou muito grata por essa vida maravilhosa que é ser mãe.

E para traduzir um pouco do sentimento maravilhoso que é gerar uma vida, o grupo São Francisco Hospital e Maternidade criou o projeto que traz a exposição 'Casas Coloridas – onde as barrigas contam histórias'. Uma ação que ressalta a importância e a beleza da gravidez de uma mulher. A artista plástica Jacqueline Dalsenter utiliza como tela as belas barrigas de cinco mulheres com suas gestações bem aparentes. Através da arte, ela retrata como foi a trajetória da gravidez de cada uma delas.



“Demonstrar minha arte é algo que me move. Demonstrá-la em uma tela viva e que vai gerar um ser humano, me emocionou demais, tocou minha essência de artista: fazer algo que toque o coração de alguém”, disse Jacqueline.



O “Casas Coloridas” é uma ação cultural com a finalidade de acolher mulheres que vão dar à luz na maternidade e conta, nesta edição, com as histórias da Bárbara, Emily, Juliana, Luiza e Valesca, que se sentiram emocionadas com a ação.

“A sensação do momento foi maravilhosa. O meu filho representa um renascimento para mim e para o meu marido. Tudo é diferente nesse novo ciclo e ter esse acolhimento só tornou a vinda do João mais bonita”, relatou Juliana Moreira.



O registro foi feito pelas lentes da fotógrafa Isabella Ourique e Lucas Maroco Danni e pelo brilho da maquiadora Bruna Rosa.



A exposição está montada no Hospital e Maternidade, localizado na Rua Tapajós 325, no Bairro de São Francisco, Niterói. E também ficará disponível virtualmente para o público no site da Maternidade.

BELEZA DA ALMA

“Ser mãe é se deixar ser tocada pela mão de Deus”