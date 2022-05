Construtora oferece oportunidade de emprego para profissionais autônomos e com carteira assinada - Freepik

Publicado 02/05/2022 21:49

Olá, meninas!

Vamos às oportunidades desta semana!

CEPERJ lança pós-graduação inédita

A Fundação CEPERJ, em parceria com o Instituto Niemeyer, lança a primeira pós-graduação de Aplicação dos Instrumentos das Políticas Urbanas e Ambientais nos Municípios - CEAPUAM. As aulas têm a previsão de início para 16 de maio e serão realizadas às segundas e quartas-feiras, das 18h15 às 21h15, no Hotel Novotel, em Botafogo. Esta é a primeira especialização na área ambiental promovida pela CEPERJ. O curso é destinado a servidores públicos (estaduais e municipais) das Secretarias que mantêm relação com a temática urbana e ambiental, além de Conselhos, Agências e demais órgãos coligados. O objetivo é capacitar e aprimorar estes profissionais, buscando a melhor dotação dos quadros técnicos encarregados de implementar as diretrizes setoriais relacionadas a este tema.

Secretaria de trabalho oferece vagas