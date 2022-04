Paolla Oliveira foi destaque como rainha de bateria da escola de samba campeã do carnaval carioca de 2022, a Grande Rio - Reprodução internet

Paolla Oliveira foi destaque como rainha de bateria da escola de samba campeã do carnaval carioca de 2022, a Grande RioReprodução internet

Publicado 26/04/2022 22:17 | Atualizado 26/04/2022 22:23

O coração está disparado e não cabe de tanta felicidade. Minha escola de samba de coração, a Grande Rio, ganhou seu título merecido! Essa vitória é esperada por 36 anos. Essa escola me abraçou quando cheguei aqui no Rio de Janeiro. Mesmo longe dos desfiles eu sempre vibrei a cada décimo conquistado. Parabéns!

Para fazer uma homenagem dupla, hoje o meu mulherão é a rainha da tricolor de Duque de Caxias, linda e encantadora que arrebatou a Sapucaí no ritmo da sua escola, a querida Paolla Oliveira! Ela roubou a cena no desfile deste ano e brilhou muito na passarela do samba. Um ano emblemático, em que o Rio de Janeiro retomou a linda festa na Sapucaí. Esbanjando simpatia e um corpo escultural, Paolla foi sucesso absoluto durante o carnaval.

Aos 40 anos, a atriz está em um dos melhores momentos da carreira e da vida pessoal. A paulista Caroline Paola Oliveira da Silva começou aos 17 anos, fazendo comerciais. Se formou em fisioterapia, mas se apaixonou mesmo foi pelos palcos e hoje coleciona papéis de sucesso em várias novelas e uma bela trajetória no cinema e no teatro. Em 2021 assumiu o namoro com o cantor Diogo Nogueira e os dois formam um dos mais fofos casais de famosos da atualidade.

Paolla estreou como rainha de bateria da Grande Rio em 2009, também ocupou o posto em 2010 e em 2020. Este ano, ela brilhou mais uma vez à frente dos ritmistas da Grande Rio, usando uma fantasia de Pombagira, muito elogiada, que deixou o corpão da atriz ainda mais bonito. Vale lembrar que este ano o tema da escola foi sobre o orixá Exu.

A musa tem muito carisma, simpatia e talento. Uma artista que encanta multidões e coleciona muitos fãs. Dona de uma beleza espetacular ela é sucesso garantido por onde passa. Mas o que não posso deixar de lembrar é o meme que fez sucesso com o casal de artistas na internet: “O que a gente quer mesmo é um namorado que olhe para a gente como o Diogo Nogueira olha para a Paolla Oliveira”. Não é verdade, meninas?