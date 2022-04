Dicas para pular o carnaval com as crianças - Reprodução internet

Dicas para pular o carnaval com as crianças Reprodução internet

Publicado 21/04/2022 09:00

Olá, meninas!

O feriado de carnaval foi transferido aqui no Rio de Janeiro por causa da covid-19. A festa começa hoje e separamos algumas dicas especiais para curtir com as crianças.

Carnaval do shopping Nova América - A diversão começa no sábado (23/04) com as bandas Brincantar Folia, às 14h, e Me toca que Sou Músico, às 16h. No domingo (24), o bloco Céu na Terra, famoso por animar os foliões com muitas marchinhas carnavalescas, se apresenta às 14h. Os shows acontecem no palco do espaço Lifestyle e na Rua do Rio. Durante todo o fim de semana, artistas circenses vão se apresentar pelo shopping encantando a criançada.

Bailinho da Varanda - O Bailinho da Varanda será realizado nesta quinta-feira (21/04), das 13h às 18h, no estacionamento do Planetário da Gávea. O evento terá brincadeiras, recreação e música. As crianças podem caprichar na fantasia, pois a animação é garantida.

Carnaval da Casa Pé de Feijão – No sábado (23/04), a Casa Pé de Feijão, na Tijuca, realizará um evento com muita música e recreação, com o grupo CABE. Entre as atividades: pintura no azulejo e bagunça no chuveirão, Brincadeiras livres, mesa de lanche, suco, mate e água. O evento terá duas sessões: Manhã, de 9h30 às 12h30h e Tarde, de 14h30 às 17h30. A casa fica na Rua Doutor Pereira dos Santos, 2, Tijuca.