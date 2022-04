Caça aos ovos em Madureira - Reprodução internet

Caça aos ovos em MadureiraReprodução internet

Publicado 15/04/2022 10:00

Olá, meninas!

Final de semana batendo à porta e, com ele, nossas dicas de diversão e lazer. Vamos lá?

Caça aos Ovos no Madureira Shopping

O Madureira Shopping preparou ações de Páscoa para crianças, no dia 15, e para adultos, no dia 17. Os pequenos serão separados em 4 turmas de até 15 crianças e terão o desafio de encontrar os ovos pela decoração de Páscoa no 4º piso. O responsável pela criança deverá resgatar o cupom da ação pelo aplicativo do shopping e apresentar no início da atividade. Durante a Caça aos Ovos, os clientes que encontrarem os chocolates poderão levar os brindes para casa. Já no dia 17, às 14h, é a vez da Busca ao Coelho, o cliente deve tentar localizar o coelho da promoção, que aparecerá shopping em horários determinados. Após encontrar o personagem, o participante deve ler, através do aplicativo, o QR Code que estará com o coelho e resgatar o cupom. Para ter direito ao brinde, deve se encaminhar ao ponto de trocas que ficará localizado no 2° piso. A ação é aberta para públicos de todas as faixas etárias.

Maitê Proença lança novo livro

Escrito com base em uma série de registros pessoais que, por muito tempo, ficaram guardados a sete chaves, “O pior de mim”, novo livro de Maitê Proença, está chegando às lojas pela editora Agir. Nele, a atriz, escritora e dramaturga, em um mergulho íntimo, revisita passagens importantes de sua vida para, a partir daí, pensar o tempo presente e o mundo à sua volta. A edição, em formato vira-vira, inclui também o texto de “Uma vida inventada”, romance com elementos autobiográficos que a artista publicou em 2008. Nos dias 15, 16 e 17 de abril, Maitê Proença vai assinar exemplares do novo livro para o público do Teatro Prudential (RJ). As noites de autógrafos acontecem logo após as sessões da peça O pior de mim.



Nova temporada de "Bono, o Cão Surfista"

A segunda temporada da série “Bono, o Cão Surfista” começou este mês, todas as quintas, às 21h30, no Canal Off, com muita aventura e surf. Nessa temporada Bono e seu parceiro e dono, o empresário Ivan Moreira não estarão sozinhos. A Surf Dog Family, composta pela Publicitária Camila Tani (mulher do Ivan) e os filhos de quatro patas: Cacau (filha do Bono), Bali (Bull Terrier da Cami) e a Mukeka (adotada durante a viagem), percorreram 5 km de estrada por lugares e praias paradisíacas, vivenciando a cultura local, os projetos sociais e ambientais, além de mostrarem os melhores lugares pet friendly do país.