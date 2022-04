Rosa Perdigão, empreendedora e dona do Cheirinho de Dendê, de culinária baiana - Divulgação

Publicado 12/04/2022 21:00 | Atualizado 12/04/2022 22:20

Empreendedora nata e movida a desafios, o nosso mulherão de hoje é o reflexo da força feminina e da determinação de uma mulher. Rosa Perdigão luta há 12 anos pelo reconhecimento do ofício das baianas de acarajé e pela ampliação da cultura africana. Ela é a responsável, de culinária baiana, e já recebeu o título de Iyá L’akará (mãe do Acarajé), do rei Ooni de Ifé, da cidade de Ifé, na Nigéria, que ficou encantado com o tempero da carioca. Ela aprendeu a cozinhar com a avó e vem de uma família de mulheres guerreiras.

“Me tornei empreendedora pela necessidade. Virei coordenadora de uma associação de baianas de acarajé e ali eu precisava aprender a prática, pois a teoria do ofício eu já sabia. Sabia fazer o acarajé, mas não sabia como ter o tabuleiro na rua e vender o produto. Então, em 2010 eu fui pela primeira vez para a Praça da Cinelândia, entre a Câmara Municipal e o Teatro Municipal, com o tabuleiro do Acarajé da Rosa”, explica ela.

Conhecida por seu carisma, simpatia e garra, Rosa leva a rotina com doçura e firmeza, mas ela destaca algumas receitas especiais para a vida, que vão muito além da culinária. “Meu axé, meu borogodó e minha fé são meu sustento, meus alicerces. Nosso borogodó é o nosso tempero, é saber ter jogo de cintura com um sorriso no rosto e acreditar. Acreditar que tudo vai dar certo. Eu me acho um mulherão, todo mundo diz (risos) e eu acabo acreditando. Sim, a gente precisa acreditar nos nossos objetivos, acreditar em nós. Nos fortalecer sempre”, explica a empreendedora.

Moradora na Fallet-Fogueterio, no Rio Comprido, ela também é coordenadora geral da ABAM -RJ (Associação nacional das Baianas de Acarajé no RJ). Na intimidade, adora estar com a família e os amigos, mas também é uma fera quando o assunto é autoestima. “Eu sou família, amizade, amo a casa cheia e sou apaixonada por crianças, valorizo cada um que está perto de mim. A gente precisa ter sempre quem a gente gosta por perto para nos incentivar. Meu plano é chegar até a lua e se a gente não conseguir, a gente fica entre as estrelas. Quero tirar todos os projetos da gaveta. Primeiramente é a estabilidade, continuar construindo o Cheirinho de Dendê, tenho muito mais para mostrar e fazer acontecer”, reforça a empreendedora.

E para quem gostou da sua história e não sabe como começar a empreender ou como correr atrás de um sonho. A Rosa deixa um recado importante. “Mulheres, meninas, rainhas, acreditem, pois vocês conseguem, tenham fé, equilíbrio e o principal, o pensamento positivo. Acreditem na sua intuição, pois todos podem fazer igual, mas o “pirimpimpim” e o “borogodó”, isso é o que faz a diferença! Nunca desista de seus sonhos”, finaliza.