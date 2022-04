Invasão do roxo! A cor que tem conquistado makes de famosas como Rihanna - Reprodução internet

Invasão do roxo! A cor que tem conquistado makes de famosas como RihannaReprodução internet

Publicado 09/04/2022 09:00

Olá, meninas!

Vocês já notaram que o roxo está invadindo as produções e maquiagens da estação? A cor é sucesso nas fotos das redes sociais e tem conquistado não só o mundo da beleza, como também o das celebridades como Dua Lipa, Rihanna, Camila Cabello, entre outras. O uso do pigmento é uma das tendências do momento e pode ser vista em sombras, blushs e batons. A influencer e especialista em beleza, Priscila Miguel, explica os motivos do sucesso da cor.

- O uso de cores deixa a maquiagem mais alegre e moderna e o roxo entrega um estilo poderoso e marcante. Além disso, ele possui uma paleta vasta, então você pode escolher se baseando na tonalidade da sua pele. O roxo é um tom que permeia entre o frio e o quente e isso ajuda a manter uma melhor harmonia com outras paletas nas peles claras e escuras – explica a influencer.

O tom é um grande aliado e coringa nas produções das mais diversas ocasiões, podendo ser usado nos olhos, bochechas, boca.

- Mesmo que seja apenas um esfumado ou um detalhe, o roxo traz um ar jovial ao rosto e pode ser usado por todos os estilos e idades. A maquiagem roxa com glitter também é linda e romântica – destaca Priscila.

A influencer revela quais cores combinam com a maquiagem roxa.

- Se você for usar o roxo em alguma parte da sua make, pode adicionar alguns toques de preto, como uma sombra, delineador e rímel ou também um branco prateado nos cantos internos dos olhos. Dá um efeito bem bacana. Se você adora delineado, uma boa dica é fazer os traços em roxo sobre uma sombra mais branquinha ou o contrário. No lado da pele, você pode apostar também em um pouco de base e um blush coral levemente rosado. O resultado fica incrível.

Aprenda as dicas especiais da especialista:

- Uma boa dica é aplicar o produto em pequenas quantidades com os dedos e ir adicionando mais se achar que é necessário, para não acabar exagerando. A questão aqui é entender qual tom de roxo você acha mais bonito na sua pele.

- Os tons mais suaves, como lavanda, costumam fazer mais sucesso entre pessoas com peles mais claras, já quem tem a pele mais escura, normalmente prefere usar um roxo mais forte, mas isso não é uma regra. O importante é você se sentir linda e se curtir. Isso faz toda diferença.