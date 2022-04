A peça infantil gratuita Sonhatório, com temporada em Higienópolis - Fred Gustavos

Publicado 08/04/2022 13:00

Olá, meninas!



Final de semana chegando e, com ele, nossas dicas de diversão e lazer. Vamos lá?

Festival de churrasco volta ao Shopping Nova América

Nos dias 8, 9 e 10 de abril (sexta a domingo), o Shopping Nova América vai receber o Blend BBQ Festival, o maior evento de churrasco a céu aberto da cidade. Com curadoria assinada pelo chef Luis Felipe Carril, do Blend Steak Bar, no Cachambi, e por Luã Tavares, especialista em defumação, o festival terá doze estações de cortes premium, com destaque para a costela preparada em fogo de chão, o brisket e o bife ancho. A entrada é gratuita e cada porção individual custa a partir de R$ 20,00. No palco, oito bandas se revezam com tributos ao rock nacional e internacional, alternando com sets de DJs. O Blend BBQ vai contar também com estandes de cerveja artesanal, drinques, oficinas infantis e um espaço com brinquedos e brincadeiras para os pequenos.

Peça infantil gratuita em Higienópolis

A Cia Truks apresenta no projeto “O Surpreendente Mundo dos Objetos”, o espetáculo Sonhatório, vencedor dos prêmios APCA e Coca Cola FEMSA. As apresentações são gratuitas, abertas ao público e acontecem nos dias 11/4, às 9h e às 10h30, na Escola Municipal Oswaldo Cruz, na Av. dos Democráticos, 683, em Higienópolis; e no dia 12/4, às 9h e às 10h30, na Escola Municipal D João VI, na Rua Darke De Matos, 166, Higienópolis. A peça foi criada por Henrique Sitchin e Gabriel Sitchin; e utiliza a técnica de teatro conhecida por “Teatro de Objetos”, para construir criaturas ou simbolizar personagens. Os artistas oferecem ao público um dos melhores remédios para tudo: a possibilidade da construção de uma vida mais saudável, feita da sincera amizade e de muito bom humor.