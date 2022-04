Moda outono - Alfonso Ramza

Moda outonoAlfonso Ramza

Publicado 02/04/2022 09:00

Olá, meninas!



O outono chegou com tudo e com ele as novas tendências da moda outono-inverno. É hora de renovar os looks e apostar nos estilos que estão em alta nessa estação. Minissaia, transparência, franjas, lantejoulas e color block estão entre as novidades que prometem ser hit.



- A estética dos anos 2000 mais uma vez estará presente nas peças, como as minissaias e cintura baixa. Roupas com transparência, franjas e lantejoulas também estarão super em alta, além do corte cut out, que mostra que veio para ficar. O combo vestido com calça também será um dos hits do momento, além de roupas de crochê, estampas animal print e de flores – explica a fashionista Marissol Savagin.



A especialista conta que a estação vem forte também com as cores vibrantes, que podem ser mescladas com as tradicionais.



- Os looks em color block são uma das tendências chave desta temporada. Vamos ter muitas peças em amarelo, laranja. O rosa, em todas as suas gamas, vai ser um dos queridinhos. Um prato cheio para quem é apaixonado por cores. Porém, se você segue o estilo mais discreto, é só combinar peças com cores clássicas e combiná-las com as cores tendência. Será um sucesso – explica a fashionista.



Confira os detalhes das tendências para o outono:



Blazer oversize e jaquetas - A modelagem oversized continua e inclusive foi destaque nas semanas de moda pelo mundo. Ela estará presente em peças como blazer, jaquetas e casacos.



Minissaia - Depois das saias compridas terem sido tendência durante muito tempo, este ano a minissaia passa a estar presente em vários looks. Do clássico ao mais ousado.



Brilhos, Franjas e Lantejoulas - Os brilhos não estarão presentes apenas nas joias, mas também nas roupas. Peças de lantejoulas vão ser populares em todas as cores. As franjas também estão de volta e vamos poder encontrá-las em casacos, vestidos, saias e tops.



Transparência - As transparências estão voltando com tudo. Representam este desejo de liberdade e ousadia, que tem marcado bastante o comportamento dos consumidores de moda.



Cut out - Os recortes nas roupas estiveram em peso nos desfiles do Milão Fashion Week e tudo indica que essa pegada descolada e ousada veio para ficar. O cut out vem em formas vazadas, deixando parte da pele à mostra e aparecem em peças variadas como vestidos, blusas e macacões.







Botas coloridas



As cores vieram para ficar nesta estação e a tendência chegou também aos sapatos: as botas coloridas são a aposta do outono-inverno.



- As botas coloridas podem ser usadas durante o ano inteiro e ainda têm o poder de transformar as peças da estação em looks novos e cheios de estilo. A opção segura para pode ser combiná-las com roupas de cores neutras. Combinar os looks coloridos, com tons de marrom, cáqui e caramelo, são uma mistura certeira – explica a personal stylist, Camile Stefano.