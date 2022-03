A atriz Alexia Dechamps é o mulherão da semana - Divulgação

Publicado 29/03/2022 21:04 | Atualizado 29/03/2022 21:08

Ela começou a carreira de atriz na década de 90 e foi sucesso em diversas novelas na TV Globo. Hoje concilia o trabalho nos palcos com a luta em defesa dos animais e o voluntariado. Linda, elegante e muito simpática, o nosso mulherão de hoje mostra como uma artista de sucesso, com uma linda trajetória, pode também ser corajosa, engajada e levantar a bandeira do trabalho social. A atriz Alexia Dechamps, que recentemente esteve no ar nas reprises da novela “O Cravo e a Rosa” e na minissérie “Verdades Secretas”, contou sobre o que aprendeu com a maturidade e sobre a vida pessoal.

Conta um pouco sobre a sua rotina com a família, amigos e como você é na intimidade?

Sou extremamente normal com os amigos e a família. Nos últimos anos, busco uma vida simples, sem baladas e eventos. Estou focada no meu trabalho como atriz e nas minhas pautas sociais e no meu trabalho voluntário. Tenho poucos amigos e frequento poucos eventos. Minha família é pequena. Metade da minha família mora no exterior, na Argentina, e a outra metade no interior de São Paulo. Aqui no Rio de Janeiro eu moro com a minha mãe.

Você esteve novamente no ar na reprise da novela o Cravo e a Rosa. Como foi fazer esse trabalho?

Graças a Deus posso fazer uma autocrítica. Trabalhos antigos nos proporcionam esse olhar. Isso é muito importante para um ator. Vejo coisas que fiz na televisão tempos atrás, que época eu não percebia e hoje tenho outra idade e outra maturidade. Hoje eu faria diferente. Só a experiência nos proporciona esse olhar. Acabou de passar “Verdades Secretas” que foi um trabalho que gostei muito, fiz já na minha fase madura. É muito interessante estar em uma fase madura. Se eu pudesse escolher, eu teria começado a trabalhar de uns 10 anos para cá. Sem dúvida, acho muito melhor essa segurança que a gente sente com a idade e com a maturidade.

E a sua carreira como atriz? Quais são as novidades?

Tenho me dedicado muito ao teatro. Eu fiz 3 peças de teatro em 4 anos, foram temporadas e turnês em grandes capitais. Foi muito legal. Fiz projetos maravilhosos como a peça Doroteia de Nelson Rodrigues e Dogville de Lars von Trier. Não tenho o que reclamar. Eu gosto muito de teatro. Veio a pandemia e a categoria foi muito afetada, fomos os primeiros a parar e estamos voltando agora, muito tempo depois. Estou com um projeto para fazer duas séries este ano e com um curta-metragem para o cinema. Infelizmente não posso divulgar ainda, mas vem coisa boa por aí. Vamos trabalhar muito.

Como é sua atuação em defesa dos animais e como você decidiu seguir essa causa?

Já são 18 anos! Como o tempo passa! Eu faço todo o tipo de trabalho nessa pauta. Desde a busca por políticas públicas em parceria com parlamentares, até o resgate de animais, busca por lar temporário, por casa, até ajudar protetoras e projetos. Busco articular projetos e ofereço sempre minha voz e minha imagem, o alcance que eu tenho como atriz para ajudar nessa causa. Sempre estou à disposição para falar sobre esse tema e para conscientizar as pessoas. Eu acho que a gente está avançando muito nesse tema. Eu também sou vegetariana. Fui criada com animais a vida inteira. Sou apaixonada e completamente dependente deles. Eles me ajudaram muito em um momento em que eu não estava bem e sou muito grata aos animais.

Qual sua avaliação sobre sua trajetória? Você se acha um mulherão?

Eu me acho um mulherão talvez pela coragem. Eu me considero uma pessoa muito corajosa. Os desafios que eu resolvi enfrentar não foram fáceis. Conseguir espaço para ser atriz no Brasil é sorte e também muita coragem. Não é fácil. O teatro paga muito pouco e é muito difícil sobreviver do teatro como atriz. A minha coragem de pensar em projetos políticos e talvez me candidatar, isso é algo que não está decidido e talvez eu não consiga, por conta dos projetos artísticos. É uma coragem trabalhar pelos animais. Eu tenho essa característica de falar o que penso, gostem ou não. Acho que posso me considerar um mulherão sim, sou corajosa (risos).

Um recado para a nossas leitoras? Mulheres que querem correr atrás de um sonho?

Que as mulheres tenham coragem, que sonhem, que acreditem, que corram atrás, que não aceitem mens do que respeito, que não aceitem violência e nem desrespeito de nenhum homem. Que sejam unidas. A categoria feminina é muito importante. Que votem em mulheres, o congresso é muito machista. Não temos tantas leis que pensem na mulher e devemos nos unir. Que pensem umas nas outras e que sejam unidas.