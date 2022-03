Seu filho não gosta de estudar? Aprenda a driblar os desafios na hora dos estudos - Divulgação

Publicado 24/03/2022 09:00

Olá, meninas!

Criar filhos é um desafio diário. E quando o assunto é estudar, são muitas as dificuldades. Crianças exigem atenção, carinho e muita dedicação. E ajudar nossas crianças durante o estudo faz parte da nossa missão como mães. Só que durante o período da pandemia essa tarefa não foi nada fácil.

As escolas adotaram o ensino remoto, depois disso, veio o ensino híbrido. Com as aulas online, muitos estudantes tiveram uma redução no seu desempenho escolar. Um estudo do Centro de Aprendizagem em Avaliação e Resultados para Brasil e a África Lusófona (Clear) aponta que a educação pode retroceder até quatro anos por conta da pandemia. A pesquisa mostra que os alunos no Brasil deixaram de aprender mais em matemática e que a maior perda de aprendizado foi no ensino fundamental, de 34%, e no ensino no médio, foi de 33%.

- Foi uma grande mudança para os alunos, que certamente afetou de forma significativa o rendimento e o aprendizado, seja por falta de estrutura ou mesmo pela desatenção e desinteresse, especialmente no modelo de ensino virtual - comenta Bruno Piva, CEO da Piva Educacional.

Este ano, a rotina presencial voltou praticamente 100% com o avanço da vacinação. E para auxiliar nossas crianças nessa volta à rotina, o especialista deixou algumas dicas que podem ajudar os alunos nessa retomada, para terem um melhor rendimento após tantas mudanças:

1- Crie uma rotina de estudos

A rotina aumenta o foco, a produtividade, o desempenho e o estudante fica cada vez mais concentrado e confiante. O principal objetivo da rotina é auxiliar na organização dos estudos, para assim melhorar o aprendizado a cada dia. “Rotina é algo maravilhoso para a criança e o adolescente. Ela é importante para o corpo, diminui o stress e melhora o ambiente”, acrescenta o especialista.

2 - Evite distrações

Na hora de estudar, um dos maiores problemas é a distração. Com isso a qualidade do estudo fica comprometida e perdemos foco e tempo. Para evitar distrações, estabeleça horários e locais de estudo. “O primeiro passo para aprender mais em menos tempo é ter foco. Quando o cérebro tira a concentração dos estudos para qualquer outra coisa, é preciso fazer um esforço muito grande para voltar para o que realmente interessa”, alerta Bruno. “Comunique a familiares e amigos que você precisa estudar em um determinado dia e horário. Coloque o celular no modo avião ou desligue, não deixe abas desnecessárias abertas no computador e, principalmente, controle a ansiedade”, orienta o especialista.

3 - Respeite seus limites

Cada pessoa possui um ritmo diferente de estudo e cada estudante precisa entender o tempo necessário para aprender uma determinada matéria. Além disso, o corpo e a mente necessitam de descanso, alimentação correta, momentos de lazer e boas noites de sono. “Se não estabelecer limites, seus níveis de estresse e ansiedade aumentam e prejudicam a saúde e o aprendizado. Portanto, reserve momentos para fazer o que gosta. Com o corpo e mente sãos, o conhecimento é melhor absorvido”, garante Piva.