Olá, meninas!

As unhas decoradas com francesinha são clássicas e fazem sucesso em qualquer estação, não é mesmo? A tendência existe há décadas e é uma verdadeira febre entre as mulheres. Difícil achar uma mulher que nunca tenha usado esse formato nas unhas. Aliás, várias gerações curtem o estilo, nossas mães, avós, filhas... A francesinha fica linda em qualquer idade. E eu nem vou falar das noivas, que também adoram esse modelo!

São vários os formatos de francesinha que são sucesso. Ela pode ser mais grossa, mais fina, arredondada, com a pontinha colorida, diagonal, com formato em V. Seja qual for a opção, ela é sempre uma ótima pedida.

Mas a novidade agora é a francesinha com glitter! O que era bom ficou ainda melhor! Hoje o mercado tem vários esmaltes com glitter e inúmeras cores. Isso oferece muitas possibilidades. A nail artist Aline Marcele, do salão Werner, explica como fazer a francesinha e deixa dicas importantes para abusar na tendência e ficar com as mãos lindas e na moda.

- Escolha um esmalte colorido ou o branco puro para fazer a pontinha e um outro mais transparente ou em tom pastel para fazer o corpo da unha;

- Para dar o toque de brilho é só finalizar com o esmalte com glitter só na pontinha;

- Para fazer a pontinha você pode usar um molde já pronto que é fácil encontrar no comércio ou então você mesma pode fazer a pintura só da ponta. Mas é preciso ter cuidado e fazer a pintura da pontinha com muita firmeza nas mãos.

- Deixe secar bem, aplique um óleo secante ou o spray secante.