5 benefícios do orgasmo para a saúde das mulheresDivulgação

Publicado 17/03/2022 06:00

Olá, meninas!



Recentemente eu falei aqui sobre masturbação feminina, quando o assunto ganhou as redes sociais depois que a personagem da atriz Andrea Beltrão na novela "Um Lugar ao Sol" se tocou na cama e foi flagrada pelo marido. A busca pelo prazer, mesmo quando estamos sozinhas, é algo muito saudável e não precisa ser tratada como um tabu.



Hoje vamos falar sobre os benefícios dessa sensação? O orgasmo traz inúmeras vantagens que vão além do prazer, vocês sabiam? Atingir o clímax é muito bom! Mas o orgasmo também pode aliviar o estresse, melhorar dores e tensões, ajudar na qualidade do sono, na imunidade e até proteger o coração. Nossa! É muita coisa boa junta. Então, que tal não perder mais tempo e namorar muito? Seja sozinha ou acompanhada. O ginecologista e obstetra César Patez, explica como o orgasmo acontece em nosso corpo e destaca quais os sinais dessa verdadeira explosão de prazer.



- Há uma contração involuntária dos músculos do assoalho pélvico, das pernas e até dos braços. A respiração fica mais acelerada e ofegante e a mulher sente ondas de calor da ponta dos pés à cabeça. Outros sinais de que você está no caminho certo são o aumento da lubrificação vaginal e o inchaço do clitóris - explica o ginecologista.



Segundo o profissional, o orgasmo pode ser classificado de várias maneiras, sendo o mais comum e conhecido o clitoriano. Mas não é uma regra, a sensação pode ocorrer em outras partes da pelve, como vagina, ânus, mamilos ou até mesmo em regiões menos comuns. Contudo, um dos principais desafios é, de fato, “chegar lá”. Por conta do tabu que ronda o orgasmo feminino, muitas mulheres nunca atingiram o ápice do sexo.



- Existe uma crença de que as mulheres têm mais dificuldade de chegar ao orgasmo do que os homens e é verdade, tanto por fatores culturais quanto por fatores psicossomáticos, que também influenciam bastante. As causas orgânicas podem envolver 20 a 40% dos casos, como tabagismo, diabetes, endometriose, miomas, menopausa, doenças vasculares e outras – explica o médico.



César lista cinco vantagens do orgasmo para as mulheres que vão além do prazer sexual. Confira!



Aliviar dores e tensões

Há estudos que apontam para o orgasmo como um analgésico. “Seja por meio da masturbação, brincadeiras ou relações sexuais, um orgasmo pode liberar a pressão, permitindo que seu corpo relaxe e alivie dores e tensões”, observa.



Diminui o estresse

O orgasmo reduz a produção do hormônio natural do estresse pelo nosso corpo, o cortisol. “Além disso, o estresse tende a diminuir pela estabilidade emocional que alcançamos durante a atividade sexual”, acrescenta.



Melhora o sono

Quem diria que a insônia poderia ser solucionada com prazer, não é mesmo? Para o especialista, o orgasmo é uma forma natural de incentivar nosso corpo e mente a descansar. “Durante este período, seu corpo está liberando naturalmente o hormônio oxitocina. Além de outras funções, ele regula vários processos do cérebro, incluindo o sono.”



Protege o coração

Um estudo do Instituto Nacional de Saúde dos EUA analisou os efeitos dos hormônios para a saúde feminina, principalmente entre aquelas na fase da menopausa. Os pesquisadores concluíram que as mulheres que faziam tratamento com estrogênio apresentaram riscos bem menores de doenças cardíacas. “Como se sabe, o orgasmo eleva os níveis de estrogênio na mulher, sendo, portanto, comprovada a influência do sexo na redução de complicações cardíacas”, afirma.



Fortalece a imunidade

“Ter uma vida sexual ativa aumenta a quantidade de um anticorpo conhecido como Imunoglobulina A (IgA), responsável pela proteção do organismo de infecções, gripes e resfriados”, finaliza.