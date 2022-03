Dicas culturais para o fim de semana - Divulgação

Publicado 11/03/2022 22:44

Olá, meninas!

Final de semana batendo à porta e, com ele, nossas dicas de diversão e lazer. Vamos lá?

Feira de mães empreendedoras

O Via Parque Shopping promove até o dia 27 de março uma feira inédita de empreendedorismo feminino. A feira acontece todos os sábados, das 10h às 22h; e aos domingos, das 12h às 21h, é uma parceria do Via Parque Shopping com um dos maiores grupos maternos do Brasil, o Amor de Mãe BH, de Belo Horizonte. O evento, que acontece na Praça da Alimentação, reúne cerca de 100 mulheres empreendedoras expondo os seus produtos e trabalhos, como peças em crochê, acessórios com pedras e muito mais. Seu objetivo é auxiliar mães empreendedoras e seus negócios.

Academia da Cachaça terá noite de Bossa Nova

A Academia da Cachaça da Barra da Tijuca lança uma novidade. Esse mês, toda quarta-feira, a casa vai apresentar uma noite especial de Bossa Nova, Das 19h às 23h, o cantor, compositor e violonista Kiko Chavez irá se apresentar ao vivo, com o melhor do repertório do ritmo mais carioca da Música Popular Brasileira. Para deixar a noite de banquinho e violão ainda mais gostosa, o restaurante sugere drinques exclusivos como a Caipira Famosinha (R$23,90), feita com limão siciliano, gengibre, mel, pimenta biquinho, cachaça Famosinha de Minas e a Caipira Acadêmica (R$25,90), com limão galego, mel e cachaça Seleta. Para acompanhar, petiscos que estão entre os mais pedidos na casa como a Empada de Camarão (R$16,90/unidade), que está de volta ao cardápio, e o Pastelzinho de Carne (R$27,90/porção). A Academia da Cachaça da Barra da Tijuca fica no início do bairro, a 350 metros do metrô do Jardim Oceânico, na Avenida Armando Lombardi, 800 - Loja 65- L, no Condado de Cascais.