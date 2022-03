O leite da mãe é o alimento mais completo e equilibrado para o bebê - Divulgação

Publicado 10/03/2022 10:00

Olá, meninas!

Amamentar o seu bebê, além de um ato de amor, é também oferecer a ele o alimento mais equilibrado e completo. Aumento da imunidade, redução do risco infecções e menos tendência à obesidade são alguns dos benefícios assegurados pelo leite materno ao bebê. Mas o aleitamento não é somente vantajoso para o feto, como também para a mãe. Pesquisas apontam que o ato de amamentar pode afastar doenças como câncer nas mamas e nos ovários, diabetes, hipertensão, osteoporose e até Alzheimer.



Amamentar é um processo que envolve diversos fatores, entre eles a posição da criança e a sua pega à mama, que costumam influenciar diretamente no fluxo e em sua produção. Mediante a isso, é comum que as mães, em especial as de primeira viagem, tenham dúvidas quanto ao processo. Para nos ajudar com as dúvidas e tabus sobre o assunto, o médico Renato de Oliveira, ginecologista e obstetra da Criogênesis, deixou dicas para estimular a produção do leite materno. Confiram:

Amamente logo após o parto - Durante as primeiras horas de vida, o bebê está mais atento. Sendo assim, a chance dele pegar o seio é maior e mesmo se a quantidade de leite ainda for reduzida, as tentativas precisam continuar. “Será o processo de sucção que incentivará o aumento da produção”, destaca o médico.

Dê leite sempre que o bebê estiver com fome - Para assegurar uma maior produção de leite materno, o fato de amamentar sempre que o bebê estiver com fome é essencial. Isto porque, segundo Dr. Renato, enquanto o pequeno mama, são liberados hormônios responsáveis pela produção do leite, que substituirá aquele que está sendo retirado. “É importante manter a amamentação até mesmo em casos de mastite ou de bico do seio machucado, porque a sucção do bebê também ajuda a tratar essas condições”, aponta.

Troque de peito no tempo certo - Ao longo do aleitamento, os dois seios devem ser oferecidos à criança, sempre respeitando o ritmo natural da amamentação. O obstetra explica que interromper a alimentação antes da hora pode fazer com que o organismo entenda que aquela quantidade que restou não é mais necessária. “Além disso, o leite do final da mamada é mais rico em gordura e nutrientes importantes para a criança”, complementa.

Mantenha-se hidratada - A produção de leite materno demanda bastante do nível de hidratação da mãe. Então, a ingestão de 3 a 4 litros de água por dia é essencial para manter uma boa produção de leite. “É fundamental que se reponha o líquido perdido durante a amamentação para que o corpo seja capaz de produz mais leite”, indica.

Alimentação balanceada - Uma dieta equilibrada, com todos os nutrientes necessários, é importante para o bom funcionamento do organismo como um todo, o que inclui o aleitamento. De acordo com o ginecologista, a produção de leite materno pode ser estimulada pela ingestão de alguns alimentos como alho, aveia, gengibre e alfafa.

Descanse sempre que possível - Falar para uma mãe de um recém-nascido que precisa descansar pode soar como algo impossível, mas já sabemos que o estresse influencia muito no corpo, e com a amamentação não seria diferente. “Principalmente durante os primeiros meses, a mulher precisa repousar entre as mamadas, porque o cansaço atrapalha na saída do leite”, conclui.