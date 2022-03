Abusou no carnaval? Dicas para retomar a dieta - Divulgação

Publicado 02/03/2022 09:00

O carnaval este ano foi bem diferente, não é mesmo? Mesmo sem os desfiles das escolas de samba e dos blocos de rua, saímos da rotina e aproveitamos o feriado prolongado. Difícil encontrar alguém que não “chutou o balde”! Quem mais também saiu da dieta?



A boa notícia é que hoje vamos aprender a recuperar o tempo perdido e retomar uma rotina saudável e uma boa alimentação. A nutricionista Carol Maretto, da Clínica Aguilera destacou alguns importantes cuidados que devemos ter nesse período pós-carnaval. O truque para voltar com tudo é investir em uma rotina.



- Volte para a sua organização e alimentação mais leve. Opte pelas frutas, legumes, verduras, carnes magras, abuse das saladas, beba muita água, água saborizada e os chás - explica a nutricionista.



Confira as dicas da profissional para voltar para um vida saudável e eliminar os efeitos dos exageros cometidos durante a folia.



Ajude a eliminar toxinas - após dias de mais comida e bebida, o fígado precisa de ajuda. Frutas como abacaxi, mamão e couve ajudam demais. Vegetais verdes, principalmente os escuros, são ótimos aliados. Beba muita água e chá de bolso, eles são excelentes para ajudar no detox.



Comida de verdade - Deixe de lado os industrializados, embutidos, doces calóricos, conservas, bebidas alcoólicas. Eles retêm líquido, te deixam com indisposição, intestino preso e até dor de cabeça. Sabe a tal da comida de verdade? É ela que vai ajudar.



Tenha rotina - A rotina vai ser fundamental para o corpo voltar e trazer mais energia e saúde para o seu 2022. Tenha horários regulares de sono, treinos, alimentação e práticas de relaxamento (como meditação e yoga) - estudos já comprovam que isso pode ajudar a diminuir o estresse, regular metabolismo e imunidade.



Receita chá potente



500 ml de água quente

1 colher de sopa de dente de leão

1 colher de sopa de cavalinha

1 colher de folha de hibisco



Coloque a água no fogo e assim que ferver, desligue. Adicione as ervas e tampe. Deixe em infusão por alguns minutos. Pode adicionar pedras de gelo caso queira uma versão gelada e refrescante.