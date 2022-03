Os mulherões do carnaval - reprodução internet

Os mulherões do carnavalreprodução internet

Publicado 01/03/2022 15:00 | Atualizado 01/03/2022 15:33

Olá, meninas!

Hoje vamos fazer uma linda homenagem para três mulherões que são a essência do carnaval. Este ano, elas tiveram uma folia bem diferente, longe da avenida. Mas essas musas continuam bem perto da grande festa, todas elas têm uma linda história de amor e dedicação ao carnaval carioca. Elas são parte da folia e são sucesso garantido dentro e fora da Sapucaí.

Tem como pensar em um desfile na Sapucaí, sem lembrar da belíssima porta-bandeira da Beija-flor? Um ícone do Carnaval carioca, a Selminha Sorriso é um verdadeiro furacão de mulher. A artista representa a escola de samba há mais de 25 anos, e completou 50 anos no ano passado esbanjando beleza e carisma, sem falar no seu maravilhoso sorriso que é sua grande marca . A sambista é engajada em projetos sociais e inspira crianças e jovens com sua carreira de sucesso e exemplo de vida. Ela é um verdadeiro show de mulher!

E quando o assunto é samba no pé, a mais nova mamãe do ano, encanta multidões. A querida Viviane Araújo, não desfilou na avenida este ano, mas está desfilando como a gravidinha mais feliz dos últimos tempos. A rainha de bateria do Salgueiro, anunciou recentemente que está grávida do seu primeiro filho. Aos 46 anos ela está com três meses de gestação e esperando ansiosamente seu bebê. Um carnaval pra lá de diferente para este ícone da folia carioca.

E quando a musa é fenômeno do carnaval desde a infância? Estamos falando da linda Raissa de Oliveira, rainha de bateria da Beija-Flor de Nilópolis. Ela se tornou rainha com apenas 12 anos de idade e desde então não parou mais. Dona de um corpo escultural ela é absoluta e ocupa o posto de rainha há 20 anos. Fiel escudeira da Beija-Flor, ela é mãe de uma menina de 2 anos e assim como as outras musas do carnaval, não vê a hora de desfilar na passarela do samba novamente. É ou não é uma artista completa? Com uma beleza de tirar o fôlego?!