Viviane Groisman, a executiva inovadora do Grupo Band Rio

Viviane Groisman, a executiva inovadora do Grupo Band RioDivulgação

Publicado 23/02/2022 23:06 | Atualizado 23/02/2022 23:43

Olá, meninas!

Imaginem uma mulher baixinha no tamanho, mas gigante na vida. Assim é o nosso mulherão de hoje! A carismática Viviane Groisman, head de marketing e artístico do Grupo Band Rio é uma fera quando o assunto é criar e comunicar. Uma profissional como poucas, que comanda sua equipe com muita dedicação e profissionalismo. Na coluna de hoje vamos conhecer um pouco mais sobre essa super mulher.

Descendente de russos e poloneses, e judia com orgulho, Vivi tem na família gerações de mulheres guerreiras. A avó materna, originária da Polônia, foi sobrevivente de guerra. Ela conta que suas referências familiares ajudaram na construção da mulher que ela é hoje. “Minha avó perdeu casa, família, emprego, passou por dores que jamais esqueceu. Cresci ouvindo histórias dolorosas e abomino qualquer ato de nazismo, racismo ou preconceito. Sou casada e tenho dois filhos, o Rafael de 20 e a Sofia de 11. Sou mãe em tempo integral, até quando estou trabalhando. Aprendo com eles e me sinto antenada”, explica Viviane.

Ela fez carreira no jornal O DIA e também trabalhou no Sistema Globo de Rádios, na MPB FM, na BandNews FM e desde 2014 faz parte do time de estrelas do Grupo Band, que concentra no Rio a rádio BandNews FM e a Band TV. Especialista em comunicação, ela sempre foi apaixonada pela área. “Sempre amei escrever. Desde pequena escrevia cartas, diários e histórias. Na escola, já sabia que queria ser jornalista. Não só pela paixão na escrita, mas pela curiosidade. Minha mãe conta que quando eu recebia um não, ela tinha que se virar para responder até me convencer. Até hoje sou questionadora”, lembra Vivi.

Formada em jornalismo e com especialidade em gestão de negócios, ela começou na carreira de forma inusitada e se orgulha em ter trabalhado no jornal O DIA e aprendido com profissionais de peso. “Fiz um curso de especialização, fruto de um convênio do O DIA com a faculdade. Foi o jornalista Sidney Garambone quem me chamou para meu primeiro emprego no jornal, para trabalhar como jornalista no marketing. Eu era responsável por entrevistar ganhadores de promoções do jornal, contar suas histórias e preencher um espaço diário na página 2. Ficava na redação, ao lado de tantos jornalistas consagrados e respondia ao marketing. Temos que aproveitar as oportunidades. Fui conquistando meu espaço e comecei a escrever a minha história no impresso”, conta ela.

Durante a temporada de 7 anos no jornal, a executiva casou, teve seu primeiro filho, fez MBA e acumulou muitos amigos e muito aprendizado. Depois colecionou grandes conquistas na carreira, atuando também em grandes rádios. “No rádio, aprendi a ser gestora, cuidar de orçamento, de pessoas, desenvolver projetos, processos e ser executiva. Foram muitas ações e um caminhão de aprendizado”, explica ela.

Em 2014, ela ingressou no Grupo Band e passou a atuar com projetos também em crossmedia. “Montamos uma área de marketing e mergulhei no universo da TV. Era o veículo que faltava para completar o meu circuito. Me apaixonei e em 2015 liderei o meu primeiro projeto que virou um programa de TV. De lá para cá, desenvolvemos uma infinidade de projetos, passamos por uma pandemia, pela reinvenção dos veículos de comunicação de massa”, explica.



A pandemia foi e ainda é um grande desafio para o setor de marketing. Vivi explica como a sua equipe desenvolveu soluções para driblar a crise e se reinventar. “Durante a pandemia passamos por uma transformação em todas as esferas. E quem trabalha com comunicação sentiu muito na pele. Sempre desafiador perceber que você está no meio de uma mudança de comportamento e hábito de consumo. Com a TV foi assim. As pessoas não saíam de casa, não desligavam a TV, seu principal companheiro na jornada louca que atravessamos. A Band não parou. Enquanto muitas TVs investiram em reprise, a Band investiu em programação, conteúdo e em pessoas”.

Para as nossas leitoras que têm vocação ou desejam seguir na profissão, a especialista deixa dicas para alcançar os objetivos. Ela destaca que para fazer marketing é preciso um trabalho comprometido e verdadeiro. “O consumidor percebe quando é fake. Tem muitas vertentes dentro do universo do marketing que se misturam ao universo da comunicação. Sabe aquela famosa frase: a sorte segue a coragem? Se a gente não ousar, não vamos sair do lugar. O recado que deixo para quem está no início da profissão ou para quem não está feliz naquilo que faz. Não deixe de sonhar. Invista em você. Ninguém vai poder tirar de você o aprendizado adquirido. Não tenha vergonha de largar tudo e recomeçar. Não se deixe abalar com derrotas. Adoro uma frase da Aretha Franklin que recentemente viralizou na internet - o lado mais acidentado da montanha é o mais fácil de subir. O lado mais suave não tem nada em que se segurar”.