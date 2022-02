Natália: "Não preciso de empatia das pessoas que votaram em mim'' - Reprodução/Globo

Publicado 16/02/2022 18:34

Olá, meninas!

Quem está nas redes sociais tem visto as repercussões do BBB e como a participante Natália está sendo tratada pelos colegas de confinamento. Foi difícil ver os vídeos divulgados na internet da designer de unhas chorando depois de uma dinâmica do reality show. Na ocasião, a sister foi agredida - segundo a direção do programa - com um balde na cabeça pela colega Maria, que foi expulsa do reality.

Não vou entrar no mérito do jogo, de quem é preferido ou não. Hoje, quero falar sobre o que não tenho visto no programa - e falta à muitas pessoas: empatia. Natália se tornou o alvo dos brothers por três semanas seguidas, mesmo voltando de todas as eliminações. A mineira de 22 anos viu as próprias aliadas na casa concordarem com as críticas de rivais durante a dinâmica da Discórdia - em que os participantes precisam fazer críticas aos demais colegas.

O choro dela depois do jogo comoveu as redes sociais - e muitos artistas declararam apoio à sister. A querida cantora Tereza Cristina postou um texto que me emocionou. Nele, a rainha do samba fala sobre a importância da sororidade na nossa sociedade. "Vilma Piedade me ensinou o conceito de DORORIDADE: semelhante à sororidade, porém se direciona às mulheres negras e à luta particular e - infelizmente - silenciosa que enfrentamos. A dor e a solidão de uma mulher preta apertam minha garganta, tiram meu sono, me deixam triste e melancólica porque sei exatamente que sentimento é esse".

Tereza Cristina ainda disse que não conseguiu ver algumas cenas do programa. "Assistir ao linchamento de uma mulher preta ao vivo é inconcebível, inaceitável. Dormi mal, e continuo com essa sensação estranha de ver vários gatilhos sendo apertados na minha cabeça. Falamos muito em não largar a mão de ninguém há algum tempo atrás e ainda vejo muitas mãos estendidas, em um movimento cego de aceitação. Como pode um sentimento tão bonito evaporar desse jeito?"

O linchamento nas redes sociais, a falta de empatia e perdão, a cultura do cancelamento só mostra que todos deveriam ser perfeitos, certo? Afinal, quem tem telhado de vidro não atira pedras no do vizinho. Um jogo que mostra todos 24 horas não deveria mostrar seres perfeitos, mas sim humanos. Todos nós erramos e, ainda assim, o ódio que se gera depois de um erro é implacável. E pode acabar com a vida de alguém.

Por isso, meninas, gostaria de deixar esse recado para vocês. Que a gente tenha mais empatia e que não entre nesses ataques coletivos. Tudo o que se planta, se colhe. Vamos juntas?