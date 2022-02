Bar da cantora Alcione, no Catete, na Zona Sul do Rio, terá programação especial neste final de semana - Marcos Hermes/Divulgação

Publicado 11/02/2022 18:00

Olá, meninas!

Final de semana batendo à porta e, com ele, nossa dicas de diversão e lazer. Vamos lá?

Casa da Marrom

O casarão da Marrom, nossa querida Alcione, está bombando. Hoje (11), tem Grupo Arruda a partir das 20h30 e a bateria da Mangueira, às 23h30. Já no sábado (12), é a vez de Juninho Thybau, às 14h e às 16h; Flávia Saolli, às 18h e às 20h; e Arlindinho, às 22h. No domingo (13), tem Pegada Brasileira, às 14h30 e 16h30, e Salgadinho, às 20h. Vale ressaltar, meninas, que tanto no sábado quanto no domingo, o público pode aproveitar o buffet de feijoada por R$69,90. É possível se servir à vontade entre às 12h e as 16h. O endereço é Rua Pedro Américo, 277, Catete. O couvert custa R$30.

Gênio da MPB



O mestre João Bosco apresenta hoje (11), um super show solo no Teatro Rival Refit. Acompanhado pelo seu violão, ele encanta a plateia com hits como “Papel machê”, “Corsário”, “O bêbado e a equilibrista”, “Bala com bala” e “Incompatibilidade de gênios”, além de canções do seu mais recente trabalho, o álbum “Abricó-de-macaco”, lançado em 2020. O endereço é Rua Alvaro Alvim, 33, Centro. Ingressos entre R$60 e R$150 (depende do setor).

Moda na Urca

A feira Carioquíssima chegou com tudo no bairro da Urca, na Zona Sul do Rio. Neste sábado (12) e domingo (13), cerca de 100 expositores de moda, gastronomia, arte e decoração mostram seu trabalho para os visitantes. Haverá ainda espaço infantil, oficinas e uma exposição de fotos. A música fica por conta dos DJs residentes andreriot e Costenplatte. Além disso, no sábado tem o DJ convidado Rui Taveira e, no domingo, o show da MF Rock Brothers com seu tributo à Legião Urbana. O evento acontece na Praça General Tibúrcio, em frente a Praia Vermelha e aos pés do bondinho, de 14h às 22h. Entrada gratuita.

Exposição on-line

A mostra coletiva “Oh, I Love Brazilian Women!” ganhou versão digital. No endereço online www.apexart.org/testa.php o público confere os trabalhos de 12 artistas do Brasil que, de alguma forma, criticam a imagem da beleza erotizada forjada sobre o corpo das mulheres brasileiras. A exposição está em exibição na apexart, um dos espaços de arte mais vibrantes de Manhattan, em Nova Iorque. O tour virtual, em 360° , é uma oportunidade para que pessoas de qualquer lugar no mundo confiram a mostra. Durante o passeio on-line, o visitante pode ampliar as imagens e ver detalhes de cada obra. A mostra reúne instalações artísticas, colagem, quadros, pôsteres, fotos e vídeos. As obras discutem, questionam e respondem a colocações como: o que é uma mulher? Qual é a ligação entre a mulher e a natureza? Qual a diferença entre o sofrimento das mulheres negras e indígenas e o das brancas? E, trazendo à tona a realidade atual do mundo: como o isolamento social da Covid-19 impactou a violência doméstica?

Feira na Barra

O LSH By OWN Lifestyle Hotel, na Barra da Tijuca, recebe na próxima terça-feira (15) a primeira edição de 2022 do New Concept Rio. Esta é a oitava realização do evento e marca a estreia do coletivo no bairro da Zona Oeste. A feira reunirá 25 marcas empreendedoras, todas comandadas por mulheres, sendo dez delas da região. Serão expostos produtos de diversos segmentos, como moda feminina e praia, sapatos, bolsas, joias e bijuterias. A curadoria é de Patrícia Nagy, Carla Araújo e Flávia Abreu. A feira será realizada das 13h às 21h, no espaço Sunset. A entrada é gratuita. O endereço é Rua Professor Coutinho Fróis, nº10, Barra da Tijuca.