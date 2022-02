Especialista explica quais as novidades e cuidados nas cirurgias realizadas pelos ‘Brothers’ e ‘Sisters’ dessa edição do programa - Reprodução/Instagram

Especialista explica quais as novidades e cuidados nas cirurgias realizadas pelos ‘Brothers’ e ‘Sisters’ dessa edição do programa Reprodução/Instagram

Publicado 05/02/2022 14:00

Quem aí já se imaginou dentro do BBB? Ficar 3 meses sendo vigiado por todo o país pode levantar algumas inseguranças nos participantes. Já dentro da casa, os 'brothers' revelaram alguns procedimentos que fizeram antes do confinamento. Tem de tudo: desde silicone, toxina botulínica e até harmonização facial. Entre os camarotes estão a dançarina e esposa da cantora Ludmilla, Brunna Gonçalves e a cantora Naiara Azevedo, que fizeram Lipo LAD e preenchimento no rosto. E não pensem que foram só os artistas que prepararam o corpo, não, viu? Rodrigo e Eliezer passaram pelo processo de harmonização facial e a modelo Bárbara Heck colocou implantes de silicone. Vamos conhecer alguns deles?

Vamos começar pela queridinha do momento: a Lipo LAD. Tanto Brunna Gonçalves quanto Naiara Azevedo passaram pelo procedimento, que está cada vez mais em alta. Especialista em lipoaspiração, o cirurgião plástico Luiz Haroldo conta que a operação é algo que já é realizado há muito anos. “A lipoaspiração LAD ou HD é feita nos pacientes para idealizar ou visualizar melhor a musculatura. Conseguimos especialmente na linha do abdômen definir bem o reto abdominal e na linha dos flancos, onde está o oblíquo, a gente pode deixar mais bem definido. Não é nada de novo ou revolucionário, é simplesmente uma evolução de algo que já é feito.”

Eliezer, do grupo pipoca, revelou que gastou cerca de R$15 mil para modificar o rosto, mas ficou decepcionado porque descobriu que a durabilidade do produto seria apenas de alguns meses. Segundo o cirurgião Luiz Haroldo, existe, sim, uma diferença de tempo, mas vai depender do material escolhido para a harmonização. “Os preenchimentos com ácido hialurônico tendem a durar, em média 12 anos, que é o tempo de demora para a absorção do produto. Quando é realizado um preenchimento com gordura o resultado é mais definitivo porque nesse processo ela é lavada em soro fisiológico e preparada. Como a gordura contém células-tronco, a prega do enxerto fica bem melhor quando feita com gordura e o resultado acaba sendo bem mais definitivo, com uma absorção de 30%.”

Já a modelo Bárbara Heck colocou 275 ml de silicone nos seios quando tinha 19 anos. Nas redes sociais, a 'sister' comentou como foi feita a operação e disse que as próteses foram colocadas por cima do músculo mamário. Para o cirurgião, essa é a melhor opção para colocar os implantes. “Colocamos por cima do músculo e embaixo da glândula mamária em 98% dos casos. O silicone abaixo do músculo, normalmente é feito para casos de pacientes secundários, quando quase não há tecido mamário ou gorduroso, o que deixa a prótese muito aparente, nesses casos escolhemos por debaixo do músculo.”

O especialista também explica que, ao longo dos anos, as próteses evoluíram muito e que hoje existem boas opções para modelar os seios. “Antigamente as próteses tinham um perfil mais baixo e davam uma projeção menor, atualmente elas têm a base menor, só que com uma projeção de altura muito maior. Hoje você pode complementar, em alguns casos, se não tiver grande projeção, com enxerto de gordura para corrigir alguma depressão ou falha que tem no silicone se ele for de um modelo antigo.”

Ele também faz um alerta para todas as pessoas que desejam realizar algum tipo de procedimento estético: é indispensável sempre procurar um profissional qualificado e que tenha bastante experiência. Sabe o motivo, meninas? É que existem pessoas que estão tendo complicações graves por realizarem operações em locais inadequados, sem uma boa supervisão médica. “Lipo LAD é uma cirurgia que deve ser feita sempre no hospital com a presença do anestesista. É preciso ter cuidado com essas operações chamadas de hidrolipo, tem muitos pacientes que estão morrendo por fazerem esses procedimentos com não cirurgiões plásticos, em ambientes não hospitalares, sem nenhum preparo. Esse é um nome de fantasia usado para burlar uma decisão do Conselho Federal de Medicina que proíbe que qualquer médico realize essas operações.”