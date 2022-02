O coque é uma ótima opção clássica, basta desfiar mechas do cabelo antes de fazer o penteado - Reprodução

Publicado 03/02/2022 15:00

Olá, meninas!

Vocês concordam que o cabelo é aquela parte do corpo que, quando está de bem com a gente, deixa a nossa autoestima lá em cima? E, para aqueles dias em que as madeixas parecem estar de mau humor, nada como um penteado incrível para a gente nunca deixar de se sentir empoderadas e poderosas.

Para sair do comum, a cabeleireira Fabiana Lima, conta que "é possível que as mulheres demonstrem as suas personalidades pelo próprio cabelo". Ela trouxe algumas dicas de penteados para cada tipo de personalidade. Vamos ver algumas?

Para mulheres empoderadas: existem opções de tranças que transmitem bastante empoderamento e personalidade. O exemplo é uma trança fake, marcada pelos gomos mais largos. Para construir esse efeito, faça a trança normalmente e, após prender, abra com os dedos os gomos para trazer esse ar mais despojado e empoderado ao penteado.

Para mulheres ousadas: aquelas que querem fugir dos penteados mais comuns, podem mesclar as tranças com o cabelo semi-preso! O resultado vai bem em diversas ocasiões, das mais especiais às situações do dia a dia, dependendo da complexidade da trança. Esse penteado pode garantir mais volume ao cabelo e permite ousar em diferentes tipos de tranças para compor o visual, inclusive alinhando a embutida com a escama de peixe para agregar bastante personalidade às suas madeixas também.

Para mulheres românticas: o coque é uma ótima opção clássica. Basta desfiar mechas do cabelo antes de fazer o penteado, passando um pente fino das pontas para deixar a raiz mais volumosa. Para completar o visual, você pode apostar em alguns fios soltos bem preparados, mantendo o estilo arrumado com um ar mais despojado. Outra dica são os penteados com trança, que podem ser nas versões do cabelo todo preso, geralmente com os gomos mais presos, ou apostando no semi-preso. Ambos transmitem alegria, simplicidade e juventude.

O melhor de tudo, meninas, é que esses penteados lindos podem ser feitos em diferentes ocasiões: aniversário, casamento, formatura... Ou só para aqueles dias em que a gente simplesmente quer mudar o visual, sem fazer grandes mudanças no cabelo. Gostaram das dicas? Quero ver todas vocês de penteado novo. Não esqueçam de me seguir no Instagram