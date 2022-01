Consumo de alimentos orgânicos e reeducação alimentar são pontos abordados por especialista - Reprodução

Publicado 27/01/2022 11:31 | Atualizado 27/01/2022 11:32

Olá, meninas!

Vocês sabem que a alimentação saudável é um hábito que vem conquistando os brasileiros, né? E com a pandemia, muitas pessoas repensaram suas refeições especialmente preocupadas com o sistema imunológico. Sendo assim, comer de forma equilibrada é um fator de extrema importância, mas também um desafio cotidiano. Não à toa, fui em busca de algumas dicas que vão ajudar vocês a dar o primeiro passo.

A primeira coisa a se fazer é dar preferência aos alimentos orgânicos. Como explica a nutricionista Bárbara Ramires. "Passe longe dos fast-foods, comidas congeladas ou alimentos pré-prontos. Essas comidas são altamente calóricas e gordurosas e não contém nenhum nutriente, nem vitaminas e tampouco minerais. É importante sempre optar por alimentos orgânicos ou frescos e conhecer as feiras da sua região, o que além de econômico é mais saudável”.



Outra dica importantíssima da especialista é o consumo consciente. "Não ultrapasse o limite. Tudo que é demais não faz bem à saúde. Reduza o sal, opte pela segunda sem carne, por exemplo". E, claro, meninas, fiquem atentas às gorduras que são importantes para o nosso corpo. "Bons exemplos são o azeite de oliva, o óleo de coco, e gordura de porco".



Tendência entre homens e mulheres, a reeducação alimentar segue como uma das medidas mais eficazes para uma vida saudável. A especialista afirma que a "reeducação alimentar é a melhor escolha para quem deseja perder peso. Não existe dieta milagrosa. Não faça dieta sem acompanhamento de um profissional de saúde".



E as frutas, meninas? Eu adoro consumi-las! E no verão então, são sempre uma ótima pedida. Segundo a nutricionista, elas são de de extrema importância. "Não exclua as frutas, verduras, legumes, sementes e grãos da sua alimentação diária, são eles que darão o equilíbrio necessário para manter a sua alimentação mais saudável".