Fim de semana: Peça aborda fases da maternidade; Instituto promove passeio na Zona Portuária; Bloco carnavalesco na Lapa | Gardênia Cavalcanti | O Dia

"Mulheres que nascem com os filhos" trata da maternidade para além dos clichêsCrédito: Maria Dinar/ divulgação/ JS Pontes Comunicação

Publicado 21/01/2022 11:57

Olá, meninas!

Mais um final de semana chegando e, com ele, nossas dicas de diversão e lazer. Mas lembrem-se: a pandemia não acabou. Portanto, não deixem de tomar todos os cuidados recomendados pelas autoridades de saúde. Não vamos dar espaço para a covid-19! Combinado?

Transformadas pela maternidade



Interessadas em investigar o processo de transformação que enfrentaram após se tornarem mães, as atrizes Samara Felippo e Carolinie Figueiredo, se juntam no espetáculo “Mulheres que nascem com os filhos”, idealizado por ambas. A comédia aborda a gravidez, o puerpério, a criação, a aceitação do corpo pós-filhos e o encontro de sua nova identidade como mulher. A ideia é pensar a maternidade para além dos estereótipos. Para enriquecer ainda mais a discussão, o texto, além de revelar dilemas das próprias artistas criadoras conta com depoimentos em vídeo de outras mulheres. A direção é de Rita Elmôr. A peça fica em cartaz até 13 de fevereiro, às sextas e sábados, às 20h, e, aos domingos, às 19h, no Teatro XP Investimentos, no Jockey Club Brasileiro, no Leblon. Os ingressos custam R$80 (inteira) e R$40 (meia-entrada). A classificação é 12 anos e a duração 60 minutos.

Passeio gratuito

Para ampliar o conhecimento sobre a história da Zona Portuária do Rio na perspectiva social e cultural de africanos, indígenas e seus descendentes no Brasil, a ONU e o Instituto Pretos Novos criaram o passeio aula gratuito “Circuitos Histórico de Herança Africana”. A primeira edição acontece amanhã (22), às 9h. Em duas horas de passeio, os participantes percorrem 13 locais que marcaram a história dos negros no Brasil, como a Pedra do Sal, o Mirante do Morro da Conceição, o Jardim Suspenso do Valongo, o Espaço Cultural Pequena África, o Mercado de Escravos, o Cais do Valongo (eleito Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO em 09 de julho de 2017) e o Cemitério dos Pretos Novos (1774 a 1830). O evento não acontece em caso de chuva. O ponto de encontro é na Rua Sacadura Cabral, 75, em frente à estátua da bailarina Mercedes Batista, localizada no Largo de São Francisco da Prainha. A participação é gratuita, porém, deve ser agendada pelo site

Jacksons do Pandeiro

Com direção de Duda Maia, texto de Braulio Tavares e Eduardo Rios e direção musical de Alfredo Del-Penho e Beto Lemos, o espetáculo “Jacksons do Pandeiro” finalmente dará início à temporada presencial. Vencedora do Prêmio APTR de melhor espetáculo inédito ao vivo, a peça faz uma homenagem linda o mestre Jackson do Pandeiro, mas sem o tom biográfico, norteada por episódios e músicas que se relacionam com a vida dos profissionais em cena. O espetáculo acontece na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, até 30 de janeiro, de quarta a sexta, às 20h30, aos sábados, às 16h e às 20h30 e, aos domingos, às 18h. Os ingressos custam de R$25 a R$110 (depende do setor). A classificação é livre e a duração é de 120 minutos.

Ensaio de Verão