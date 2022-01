Diogo Nogueira comanda o Clube do Samba durante o mês de janeiro. Última apresentação acontece neste final de semana e terá participação de Moacyr Luz - Divulgação

Que tal aproveitarmos o fim de semana para fazer um tour histórico para conhecer um pouco mais sobre uma das maiores personalidades do país: Chiquinha Gonzaga. É que neste sábado (29), às 14h, o passeio guiado por Adriana Jackson, do Tour Delas, passa por lugares como o Theatro Municipal, a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, a Praça Tiradentes e o Edifício Gaetano Segreto. Tudo para enaltecer a primeira maestrina e pioneira no teatro musical do no Brasil. O ponto de encontro é em frente ao Odeon, na Cinelândia. O ingresso custa R$40.

Samba de primeira

Um dos eventos mais badalados do Rio de Janeiro volta a acontecer na varanda do Vivo Rio, com direito a uma vista para o aterro do flamengo, o Cristo Redentor e um pôr do sol espetacular. É o Clube do Samba dando suas caras novamente, e que terá como anfitrião, Diogo Nogueira. O último show acontece no domingo, 30 de janeiro, às 16h30, e tem Moacyr Luz como convidado. Também participam do encontro dois artistas da nova geração, Marcelle Motta e Mosquito. Os ingressos custam R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia).

Princesa Diana

Cotado para o Oscar 2022, o filme "Spencer" tem direção de Pablo Larraín e vem colecionando prêmios Reprodução Com roteiro de Steven Knight e direção de Pablo Larraín, o filme "Spencer" narra o que pode ter acontecido no último Natal que a princesa Diana (Kristen Stewart) passou com o príncipe Charles (Jack Farthing) e a Família Real antes do divórcio. A relação há muito tempo esfriou e embora haja muitos rumores de casos e de divórcio, a paz foi ordenada para as festividades na casa de campo da família. O evento é repleto de comida e bebida, tiro e caça. Diana conhece as regras do jogo de aparências. Mas desta vez, as coisas serão muito diferentes. A trilha sonora é assinada por Jonny Greenwood. O filme estreou ontem e é um dos mais comentados e esperados dos últimos tempos. Não à toa, o longa vem colecionando prêmios e está cotado para o Oscar 2022.

Formação gratuita

A Arte Gerando Renda destina 10% vagas exclusivas para pessoas trans Divulgação



Espetáculo teatral No sábado (29), em comemoração ao Dia Nacional da Visibilidade Trans, o Projeto "A Arte Gerando Renda" vai oferecer 10% das vagas em suas oficinas para essa parte da população. No momento, 150 vagas estão abertas para aulas presenciais de Fantasias e Adereços, Maquiagem Social, Maquiagem Artística, Unhas Decoradas, Artesanato, Turbantes e Tranças Afro, no Caju, Zona Portuária do Rio. Serão 10 semanas de aulas práticas, realizadas uma vez por semana, em que os alunos não precisarão inicialmente investir em nenhum material, pois tudo o que utilizarão durante as atividades já está incluso, sem nenhum custo. Os formandos já estarão aptos para exercerem suas novas profissões e gerarem suas próprias renda. A Associação "A Arte Salva Vidas" fica na Rua General Sampaio, 74 (fundos), Caju. Informações pelo telefone (21) 2236-4129.

Inspirado na obra russa “Yolanta”, de Tchaikovsky, a opereta infantojuvenil “Iolanta – A princesa de vidro” apresenta o mundo sensorial da personagem-título no CCBB-RJ até 13 de março. Ainda bebê, ela perde a visão devido a um acidente e cresce de uma maneira inusitada: o pai superprotetor, rei de Borgonhópoles, esconde de todos a condição da filha e constrói seu mundo de forma que ela nunca descubra que é cega. Por isso, a jovem cresce isolada no meio das montanhas e longe da maldade humana. Idealizadora do projeto, Vanessa Dantas assina a dramaturgia ao lado de Ana Paula Secco. A direção é de Daniel Herz e a direção musical é de Wladimir Pinheiro. As apresentações acontecem aos sábados e domingos, às 16h. O CCBB-RJ fica na Av. Primeiro de Março, 66, Centro. Os ingressos custam R$30 (inteira) e R$15 (meia-entrada). Classificação livre e duração de 80 minutos.