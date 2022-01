Camarão é um dos alimentos que podem ser prejudiciais à saúde, caso seja conservado de maneira errada - Reprodução de internet

Publicado 23/01/2022 06:00

Olá, meninas!

Antes de mais nada quero saber se vocês estão aproveitando bastante o verão? Os dias têm sido de bastante calor aqui na cidade maravilhosa e, daí, a gente já sabe, é praia na certa! Porém, é preciso cautela na hora de escolher o que consumir para evitar problemas de saúde e não tornar o passeio em algo desagradável. Não à toa, a nutricionista e chef de cozinha, Luciana Marchetti, dá algumas dicas valiosas e não muito convencionais.



Por exemplo, o que é melhor comer na praia, pastel ou salada de frutas? Muita gente não sabe, mas de acordo com a médica, “ mais seguro é o pastel. Frito na hora por imersão, isso já elimina parte dos microrganismos. A salada de frutas, consumida crua, oferece um grande risco de contaminação. Se as frutas ou ainda a tábua ou a faca não estiverem devidamente higienizadas, compromete a qualidade”.



A nutricionista também aconselha que sejam evitadas preparações que foram feitas em casa e levadas à praia, como esfihas e empadas. “A praia é um local muito quente e com temperatura boa para multiplicação de microrganismos”. Aquele camarão no espeto, segundo Luciana, tem que ser frito na hora, senão, é melhor deixar passar. “Esse fruto do mar é muito perecível, exige um cuidado especial na limpeza. O ideal é consumi-lo em locais seguros”.



Uma sugestão de lanche seguro na praia é o milho verde e bebidas, como água e água de coco. Outra dica da nutricionista é sempre observar as condições de higiene do local, seja restaurante, lanchonete ou carrinho de rua. “Observe se o uniforme do funcionário está limpo, se há uma pessoa para servir e outra para receber o pagamento, se limpam os utensílios e as bancadas, tudo isso é fundamental para garantir a qualidade da alimentação e evitar problemas de saúde após o consumo, como intoxicações”.



Lembrem-se, meninas, na praia, se surgir a dúvida, na hora da fome, prefira o alimento que passou por algum tipo de cozimento, de preferência na hora, no lugar dos alimentos crus. Agora, é se cuidar e aproveitar a estação mais amada pelos cariocas. Viva o verão!



Beleza da alma:

"Você não pode voltar e mudar o começo, mas pode começar de onde está e mudar o final". C.S. Liwis