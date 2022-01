Digital influencer, Juliana Cunha, compartilha suas principais dicas para manter a saúde da pele na estação mais quente do ano - Divulgação

Publicado 22/01/2022 10:00

Olá, meninas!

O verão é uma das estações favoritas dos brasileiros e, este ano, com a flexibilização das medidas de restrição, a expectativa é que as praias de todo o Brasil voltem a receber turistas de diversos lugares. Porém, além da diversão e relaxamento, o verão também merece ser pensado como um momento no qual a pele merece receber atenção dobrada para evitar qualquer problema.



Para a digital influencer e especialista em moda, Juliana Cunha, “a pele negra, apesar de ter mais melanina, precisa de muita atenção nessa época do ano. "O protetor solar é indispensável, mas também precisamos pensar no controle de oleosidade e evitar manchinhas”. Para ela, a proteção solar é um hábito e não uma atitude esporádica para dias de maior exposição ao sol. “Prefiro utilizar sempre fatores acima de 30”.



Além disso, Juliana conta que a pele negra possui uma maior tendência à oleosidade e por isso, ela lava o rosto com um cuidado especial durante o período de verão. “É necessário ter um sabonete específico para pele oleosa e lavar duas vezes ao dia. Para mim, isto é mais do que uma questão de estética, é uma questão de saúde”.



Juliana também compartilha uma grande preocupação com manchas nas áreas que mais ficam expostas ao sol. “Sabemos que a pele negra tem mais facilidade de obter manchinhas. Para prevenção eu uso bastante protetor solar, mas para tirar as que já existem é necessário consultar um profissional habilitado para recomendação de produtos e procedimentos”. Juliana também considera essencial cuidar da hidratação da pele. “Pele oleosa não é pele hidratada! É diferente! Para manter a hidratação, busco sempre utilizar produtos de textura em gel que ajudam na oleosidade e na hidratação juntas”.

Vale ressaltar, meninas, que existe uma tabela importante que precisamos conhecer, como explica a dermatologista Ana Paula Fucci. “Classificamos os tipos de pele de I a VI, de acordo com a capacidade de resposta à radiação ultravioleta (UV), sendo chamado fototipo I aquele que sempre se queima e nunca se bronzeia, até o VI, pele negra, totalmente pigmentada, com grande resistência à radiação UV. A pigmentação constitutiva - cor natural da pele - é definida geneticamente. A cor facultativa - bronzeado - é induzida pela exposição solar e é reversível quando cessa a exposição”. Já o chamado "bronzeado dourado" é observado nas peles mais claras e para ocorrer, ocasiona danos no DNA das células. “As consequências serão vistas anos mais tarde, em forma de fotoenvelhecimento, manchas ou lesões cutâneas malignas. O ideal é respeitar seu tipo de pele e sua sensibilidade ao sol. Nunca queimar a ponto de “descascar". Evite se expor ao sol entre 10 e 16h”.