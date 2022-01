Há chances para Rio e São Paulo, além de vagas para trabalho remoto - Reprodução

Há chances para Rio e São Paulo, além de vagas para trabalho remotoReprodução

Publicado 24/01/2022 10:38 | Atualizado 24/01/2022 10:40

Olá, meninas!

Vamos às oportunidades da semana.

Formação gratuita

De hoje (24) a 19 de fevereiro, o Ibmec vai oferecer cursos de curta duração com foco em Finanças, Direito, Tecnologia, Negócios e Marketing. O objetivo é trazer temas relevantes do mundo corporativo para incrementar o currículo. Os cursos serão on-line, gratuitos, e vão abordar a criação de equipes eficientes, renda variável, conflitos tributários, entre outros assuntos. As vagas são limitadas. Ao final de cada um, os participantes receberão certificado. É possível se inscrever até a data dos eventos pelo link

Área de inovação

A Vivo está com mais de 70 vagas abertas para a área de inovação da empresa. As oportunidades são para São Paulo para atuar como Scrum master, Product Owner, Tech Lead, Agile Coach, Desenvolvedores Front End - Back End, negócios, projetos, performance, mídia e conteúdo, entre outros. Os selecionados vão trabalhar em projetos com o objetivo de construir um ecossistema de negócios digitais, que vai acelerar a implantação e a evolução dos novos negócios na empresa. Características como curiosidade, atitude digital, abertura e fazer acontecer com responsabilidade são essenciais. Além disso, ter proatividade, senso de urgência e resiliência serão considerados diferenciais. Os colaboradores contarão com programa de benefícios flexíveis da companhia, adaptáveis às necessidades de cada um, como vale refeição e transporte; plano de saúde e odontológico e Gym Pass para academias. Interessados em concorrer a uma das vagas podem acessar o link

Trabalho remoto

O Mercado Eletrônico, companhia de soluções para e-commerce B2B, está com oportunidades de emprego para TI e Desenvolvimento de Soluções, Produto, Marketing e RH. Para se candidatar, basta enviar o currículo para o e-mail: [email protected] . Há algumas vagas com possibilidade de atuação totalmente remota e outras de forma híbrida, no escritório da empresa, em São Paulo.

Estágio no Rio

O CIEE/Rio tem 2 mil vagas de estágio e jovem aprendiz abertas. Há chances para estudantes que estejam cursando o ensino superior ou o nível médio em diversas áreas. Os interessados devem acessar o processo seletivo pelo site . Para concorrer às oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência, é preciso enviar o currículo e o laudo médico para o e-mail [email protected]

Programa social