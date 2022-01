Recode Pro atende pessoas entre 18 e 39 anos, com renda familiar de até um salário mínimo e ensino médio completo. - Divulgação

Recode Pro atende pessoas entre 18 e 39 anos, com renda familiar de até um salário mínimo e ensino médio completo.Divulgação

Publicado 31/01/2022 12:14

Olá, meninas!

Vamos às oportunidades da semana!

Empoderamento digital

A ONG Recode, focada no empoderamento digital, abriu as inscrições para a turma 2022 do Recode Pro - programa 100% digital e gratuito de formação e empregabilidade de programadores full stack para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Lançado em 2019, o programa capacita e insere no mercado de trabalho pessoas com faixa etária entre 18 e 39 anos, ensino médio completo e renda familiar per capita de até um salário mínimo (em 2022, R$ 1.212). As inscrições estão abertas para pessoas das regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas, Recife, Salvador, Fortaleza, Curitiba, Belo Horizonte, Florianópolis, Porto Alegre e Manaus. Os inscritos serão submetidos a uma qualificação que inclui 40 horas dos cursos online na plataforma da Recode e um teste de raciocínio lógico. Os mais bem avaliados receberão o convite para um hackathon virtual - evento determinante para apontar os 420 classificados para a formação, de maio a dezembro, com quatro horas diárias de aula, de segunda a sexta-feira.

Bolsas de estudos

O Eleva Educação está com as inscrições abertas para o Eleva Impacta, um dos programas de bolsas de estudo voltado aos alunos de baixa renda da rede pública de ensino. O processo seletivo acontece on-line, e as inscrições podem ser realizadas pelo site , até o fim de fevereiro. Serão oferecidas 100 bolsas, destinadas para famílias com renda de até 1,5 salário mínimo por pessoa e que o aluno esteja entre o 8º ano do ensino fundamental e a 2ª série do ensino médio da rede pública. As oportunidades são para o Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, além do Distrito Federal.

Programa de trainne

A rede de varejo Casa e Vídeo, acaba de anunciar seu primeiro programa de trainee para as lojas. O foco será exclusivamente o público trans. O programa terá duração de dois anos e o trainee vai passar seis meses em cada posição de loja: operador, promotor de cartão, promotor conect e promotor omnichannel, para ao final se tornar um Subgerente. Chamado de “Sonhar é para todes - Um programa de trainee de loja para transformar sonhos em realidade”, o programa terá ao todo 10 vagas para lojas do estado do Rio de Janeiro. Para participar não é necessário ter experiência, basta ter o ensino médio completo. O processo seletivo será on-line com testes de fit cultural e perfil, dinâmica em grupo e entrevistas com a área de Gente e Gestão. Os aprovados terão direito a salário compatível com o mercado, remuneração variável, plano de carreira, vale-transporte, vale-refeição, vale-alimentação, seguro de vida, assistência médica e odontológica, licença maternidade/paternidade estendida, descontos nas lojas, site e APP, folga de aniversário e convênios. As inscrições vão até 31 de março, pelo site

Carreira militar



Para aqueles que buscam a tão sonhada carreira militar, as Forças Armadas oferecem 2.294 oportunidades para homens e mulheres que possuem nível médio regular ou técnico. Na Marinha, são 20 vagas (nível médio) para a Escola Naval, sendo 12 delas para mulheres e oito para homens. É pré-requisito ter altura mínima de 1,54m e máxima de 2m e idade entre 18 e 22 anos até 30 de junho de 2023. Os interessados podem se inscrever pelo site , até 13 de fevereiro. A taxa é de R$ 100.

Estágio na Aeronáutica