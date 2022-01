Com ingredientes simples, receitas são fáceis de fazer em casa e refrescam em meio à temporada de altas temperaturas - Reprodução

Publicado 30/01/2022 06:00

Olá, meninas!

Depois de um dia vivendo o "Rio 40 graus", nada melhor que dar uma refrescada na pele... E porquê não na alma? Hoje, eu trago para vocês algumas dicas do que fazer para aliviar o calor no pós-sol, com receitinhas de máscaras infalíveis para recuperar o rosto, acompanhadas de drinks incríveis - e sem álcool - para relaxar a mente.

Vocês já sabem, meninas, que o sol em excesso, a água do mar e a da piscina - devido ao cloro - acabam com a nossa pele, se a gente não entrar com os cuidados necessários logo depois do lazer. E, muitas vezes, os produtinhos que temos em casa podem ajudar nesse processo. A cosmetóloga Tatiane Galhanone deu a dica de duas receitas:

Iogurte, aveia e mel

Em um recipiente, misture três colheres de mel com meia xícara de iogurte natural e duas colheres de aveia em flocos. Aplique sobre a pele fazendo movimentos circulares e deixe agir por 20 minutos. Depois, lave o rosto com água gelada para retirar a máscara. Para obter resultados mais favoráveis, repita o procedimento duas vezes por semana.

Abacate e mel

Misture a polpa de um abacate maduro com meia xícara de mel de abelha até formar uma pasta. Aplique sobre o rosto e o pescoço e deixe agir por 20 minutos. Lave com água fria e repita o procedimento duas vezes por semana. Essa máscara hidrata, tonifica e dá brilho, deixando a pele com aspecto radiante e saudável.

E, para a gente se sentir glamourosas, como aquelas atrizes dos filmes de Hollywood, que tal um drink refrescante enquanto a máscara age? A receita abaixo é da bartender Koroknai Klári.

Fresh Summer

-3 unidades de morango ou 5 unidades de framboesa

-1 limão siciliano

-4 ramos de hortelã

-1 lata de energético

-Gelo

Modo de preparo: Em um copo largo, coloque os morangos ou framboesas (receita com ambos também pode ser feita). Esprema um pouco do limão e, na sequência, coloque as rodelas no copo. Complete com o energético e, para finalizar, coloque os ramos de hortelã por cima. Se preferir um sabor mais intenso, vale macerar as frutas juntamente com as ervas. Aproveitem, meninas! Viva o verão!