São cerca de 38,1 milhões de brasileiros que sofrem pressão alta. Falta de cuidado pode elevar ainda mais esse númeroReprodução

Publicado 02/02/2022 18:00

Olá, meninas!

Há quanto tempo vocês não checam a pressão arterial? É muito importante acompanhar como anda a nossa saúde, afinal a hipertensão é uma das doenças mais silenciosas e fatais que existem.

A Pesquisa Nacional de Saúde estima que 38,1 milhões de brasileiros passam pelo problema. A doença acontece quando os vasos sanguíneos são estreitados pelo acúmulo de gordura. Por causa disso, o coração precisa de maior pressão para bombear o sangue nesses locais. E aí, por causa de tanta força, esse tipo de processo leva o organismo humano desenvolver algumas doenças do coração ou o temido AVC (acidente vascular cerebral).

Eu sei que vocês sabem que essa camada de gordura nos vasos, muita das vezes, tem origem em alimentos que não são saudáveis. Geralmente, são aqueles industrializados, os chamados ultraprocessados, que possuem altos níveis de açúcar e sódio, entre outras substâncias, na composição. A gente sabe o que faz mal, mas e o que é interessante acrescentar nas nossas dietas? Como eu sei que vocês adoram dicas, eu trouxe uma lista do que é recomendável para manter a pressão em equilíbrio.

Castanha-do-pará

Uma dieta com consumo de duas a três porções de oleaginosas por semana é o recomendado em uma dieta para pressão alta. Seu principal papel é diminuir a ingestão de gorduras saturadas, que fazem tanto mal para a saúde cardiovascular. É importante ressaltar que, apesar de ser um alimento de manutenção, seu consumo não deve ser exagerado para não gerar efeitos opostos ao esperado.

Carnes brancas

O consumo de carnes brancas, como peixe e frango, está entre as principais recomendações para a dieta para pressão alta e deve ocorrer pelo menos duas vezes ao dia. As suas proteínas são fontes de macronutrientes importantes e contam com aminoácidos essenciais para o nosso organismo.

Brócolis

Rico em magnésio, potássio, fósforo, entre outros, o brócolis contrabalanceia o impacto da constrição sanguínea, causada pelo sódio.

E, não custa nada reforçar aqueles que são mais prejudiciais e qual a melhor forma de substituí-los. O sal, por exemplo, é o principal fator para isso, entretanto, não é o único. Ele pode ser substituído por outros elementos que fazem o papel de tempero na comida, como cebola, alho, orégano, pimenta-do-reino, entre outros.

Já os alimentos industrializados aparecem na segunda posição e também exercem o mesmo papel do sal na nossa alimentação. Em seguida, carnes gordas, com alto teor de gordura, fazem mal ao nosso organismo. Bebida alcoólica, açúcar, frituras, queijos amarelos e alimentos ricos em farinha branca, também se juntam para aumentar ainda mais a hipertensão.